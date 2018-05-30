Hem yatalak eşine baktı, hem de kursa gidip okuryazar oldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de Samiye Altıparmak (63), hem yatağa bağımlı eşine bakıp hem de Okuryazarlık Seferberliği kapsamında açılan kursa giderek, okuma yazma öğrendi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, okuma yazma öğrenen Semiye Altıparmak'ı Nar Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Altıparmak’ı kutlayan Vali Şimşek, okuma yazma sertifikasını teslim etti. Vali Şimşek, “Yatalak hastası olmasına rağmen okumak, o kurslara gidebilmek büyük bir özveri istiyor. Samiye teyzemiz de bunu başardı. Kendisini kutluyorum” dedi.
4 yıldır eşinin yatalak olduğunu söylen Samiye Altıparmak ise, “Okumayı çok istiyordum. Okuma yazma kursu açıldığını öğrendim. Eşim hasta olmasına rağmen gittim. Okul yakındı evimize. Teneffüslerde gelip eşimi kontrol ediyordum. Suyunu yemeğini veriyordum. Bu şekilde kursu tamamladım. Okuma yazmayı öğrendim” dedi.
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