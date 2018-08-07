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Hemşehrileri festivalde Mesut Özil maskesi ile yürüyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, 29.

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali'nde halkın katılımıyla yapılacak kortej yürüyüşünde Mesut Özil fotoğrafından yapılan maskeyle yürüyeceklerini söyledi.

İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması üzerine memleketi Devrek'te bulunan 'Mesut Özil Caddesi' tabelasındaki Alman milli formalı fotoğrafı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı asılmıştı. Özil'e desteğini devam eden Devrek Belediyesi, 17-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali'nin ana temasını 'Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz' olarak belirledi.

'HEPİMİZ MESUT ÖZİL OLACAĞIZ'

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, festivalin ilk gününde halkın katılımıyla gerçekleştirilecek kortej yürüyüşünde 'Ben Mesut Özil'im' dövizleri taşıyacaklarını söyledi. Özil'in gururları olduğunu ifade eden Semerci, aynı zamanda Mesut Özil'in fotoğrafından yapılan maskeyi yüzlerine takarak yürüyeceklerini ifade etti. Semerci, tüm dünyaya ırkçılığa karşı mücadeleye davet edeceklerini anlatarak, şöyle dedi:

"Mesut Özil Caddesi'ndeki Alman milli formalı fotoğrafını kaldırdık. Yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını koyduk. Özil bizim değerimiz ve gururumuzdur. Ona sahip çıkmaya devam edeceğiz. Festivalimize davet ettik ama sezon hazırlıkları nedeniyle gelemedi. Ailesiyle görüştük. Desteğimizi ilettik. Kortej de hepimiz Mesut Özil olacağız. Fotoğrafını yüzümüze takarak yürüyeceğiz. Tüm halkımızı korteje bekliyoruz."

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