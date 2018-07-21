RİZE (AA) - Hemşin Kültür, Sanat ve Tulum Festivali, yapay gölde düzenlenen yüzme yarışmasıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hemşin Kaymakamlığı ve Hemşin Belediyesi ortaklığında düzenlenen festivalin ilk gününde yapılan yüzme yarışı, erkekler, bayanlar, kız çocuk ve erkek çocuk kategorilerinde gerçekleştirildi. Yapay gölde 120 yüzücü akıntıya karşı 200 metre yüzdü. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Bazı yarışmacılar, suyun soğuk olması nedeniyle yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin ırmakları ve derelerinin pırıl pırıl akmasını istediğini belirterek "Derelerimizi temiz tutalım, çöp atmayalım. Çayımız, yağmurumuz, ırmaklarımız, ormanlarımız ve vadilerimiz var. Bu bölgenin insanları olarak bize düşen bu doğayı korumak. Bu derelerimizi gözümüz gibi korumalıyız." dedi.

Yarışmayı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Hemşin Kaymakamı Coşkun Öztürk, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.

Gün içerisinde tulum gösterilerinin de düzenleneceği festival, yarın kano yarışlarıyla sona erecek.

