Hemşin'de yapay gölde yüzme şenliği

Arzu ERBAŞ/HEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Hemşin ilçesindeki yapay gölde Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında, 50 sporcunun katılımı ile ödüllü yüzme yarışları gerçekleştirildi.

Hemşin ilçesinde, Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği ile Hemşin Kültür Sanat ve Tulum Festivali düzenlendi. Şenliğe, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Gençlik ve Spor eski Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ile vatandaşlar katıldı. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Hemşin’in bir simgesi haline gelen yapay gölümüzü bu tür aktivitelerle ön plana çıkararak turizmden faydalanmak istiyoruz” dedi.

'HES YAPILACAK SÖYLENİYOR, KESİNLİKLE KARŞIYIZ'

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da Hemşin Vadisi’nin hem turizm ekseninde, hem de turizm aktiviteleri ile tanıtılmasını arzu ettiklerini belirtti. Hemşin'de yapılması planlanan Hidroelektrik Santral (HES) projesine değinen ve bu derelerin korunması gerektiğini kaydeden Bak,