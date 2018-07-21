HABER

Hemşin'de yapay gölde yüzme şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 23:46 | Son Güncelleme

 RİZE’nin Hemşin ilçesindeki yapay gölde Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği düzenlendi.

Arzu ERBAŞ/HEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Hemşin ilçesindeki yapay gölde Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında, 50 sporcunun katılımı ile ödüllü yüzme yarışları gerçekleştirildi.

Hemşin ilçesinde, Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği ile Hemşin Kültür Sanat ve Tulum Festivali düzenlendi. Şenliğe, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Gençlik ve Spor eski Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ile vatandaşlar katıldı. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Hemşin’in bir simgesi haline gelen yapay gölümüzü bu tür aktivitelerle ön plana çıkararak turizmden faydalanmak istiyoruz” dedi.

'HES YAPILACAK SÖYLENİYOR, KESİNLİKLE KARŞIYIZ'

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da Hemşin Vadisi’nin hem turizm ekseninde, hem de turizm aktiviteleri ile tanıtılmasını arzu ettiklerini belirtti. Hemşin'de yapılması planlanan Hidroelektrik Santral (HES) projesine değinen ve bu derelerin korunması gerektiğini kaydeden Bak,

"Derelerimizi korumamız lazım, kirletmememiz, derelere bir şeyler atmamamız, çevreyi korumamız lazım. Çünkü buralar birer cennet köşesi. Gelenlere güzel güzel, şırıl şırıl akan dereler sunmamız lazım. HES yapılacak diye şeyler söyleniyor, kesinlikle karşıyız desteklemiyoruz, bu derenin güzelliklerini korumamız lazım. Bu derenin güzelliklerini turizmle taçlandırmamız gerekiyor. Herkese görev düşüyor. Hemşin deresi güzel olsun, cennet köşesi olsun, turizmle taçlansın." diye konuştu.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ise Hemşin’in değerlerinin turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Bektaş "Yapay gölle süslenen manzara çok güzel, binaların görüntüsünü de güzelleştirmek için kentsel dönüşüm yürütülüyor. Bu sayede bir kültür mirası olan Hemşin turizme daha geniş yelpazede hizmet verecektir” dedi.

GÖLDE YÜZME YARIŞI

Şenlik kapsamında yapay gölde yüzme yarışları gerçekleştirildi. 6 kategoride 50 sporcunun katıldığı yarışlarda kıyasıya mücadele yaşandı. Göl suyunun çok soğuk olması katılımcılara zor anlar yaşattı. Kimi yarışmacılar daha yarışın başında soğuk suya dayanamayarak geri dönerken, parkuru tamamlayanların da zorlandığı gözlendi. Yarışlarda dereceye girenlere ödüller verildi.

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay olduMelih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu
GÜNCELLEME 2- Aydın'da 5 kişiyi öldüren zanlıya tutuklamaGÜNCELLEME 2- Aydın'da 5 kişiyi öldüren zanlıya tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

İlginizi Çekebilir

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.