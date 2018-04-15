Hemşirelik Fakültesi Similasyon Labaratuvarı’nın açılışı yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen “Hemşirelik Fakültesi Simülasyon Laboratuvarı” açılışı yapıldı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Simülasyon Laboratuarı sayesinde öğrencilerin teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgilerle öğrenimlerini pekiştirebileceklerini söyleyerek “Alt yapısı tamamlanan laboratuar ile öğrencilere yararlı bir uygulama alanı oluşturuldu. Laboratuar sayesinde öğrencilerimiz hastaya müdahale etmeden önce uygulama yaparak deneyim kazanacak” dedi.

Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülengün Türk ve Dr. Öğretim Üyesi Belgin Yıldırım’ın koordinatörlüğünde açılışı gerçekleştirilen simülasyon laboratuarında, ADÜ’de okuyan Hemşirelik Bölümü öğrencileri, bir hastanın solunumundan kalp atışına kadar bütün sonuçları hasta üzerinde görme fırsatı bulabilecek. Hemşireler maket hastalar üzerinde eğitim alarak gerçek hayatta karşılaştıkları vakalarda neler yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak simülasyon laboratuarında öğrenecek.

Hemşirelik Fakültesi “Simülasyon Destekli Eğitim Beceri Laboratuvarı” Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Beceri Eğitiminde Simülasyon Kullanımının Öğrencilerin Anksiyete ve Beceri Düzeylerine Etkisi” başlıklı BAP altyapı projesinin bir çıktısı olup, Projenin yürütücülüğünü Fakülte Dekanı Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, koordinatörlüğünü ise Doç. Dr. Gülengün Türk, Doç. Dr. Emine Gerçek, Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Denat, Dr. Öğretim Üyesi Süreyya Bulut, Öğr. Gör. Muazzez Şahbaz, Arş. Gör. Dr. Emel Tuğrul üstleniyor.