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Hemzemin geçit kapalıyken demiryoluna girince tren çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 21:33 | Son Güncelleme

Hemzemin geçit kapalıyken demiryoluna girince tren çarptı

Aydın'ın Köşk ilçesinde demiryolundan karşıya geçmek isteyen kişiye tren çarptı.

Alınan bilgiye göre K.Ü. (40), 09 FK 927 plakalı traktörünü demiryolunun kenarına park ettikten sonra yaya olarak hemzemin geçitten karşıya geçmek istedi.

Kulağında telefon kulaklığı bulunduğu iddia edilen K.Ü, 32710 sayılı Denizli-Aydın seferini yapan tren geçerken kapalı olan hemzemin geçite adımını attı.

Trenin çarptığı K.Ü. ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil sağlık ekiplerinde Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle tren yaklaşık bir saat rötar yaptı.

Olay yerindeki bir görgü tanığı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralının durumunun çok kötü olduğunu belirterek "Arkadaş traktörle geldi ve traktörünü park etti. Hemzemin geçit kapalıydı. Sanırım karşıya geçmek istedi. O esnada geçiş yapan trene çarpıldı. Tren ona değil o trene çarptı. Üç takla atarak kenara düştü." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın tren kazası yaralı

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