Hendek Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek’te inşa edilen yeni yaşam alanında çalışmalar devam ediyor.

20 dönüm alan üzerinde hayata geçirilen projenin hızla tamamlandığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, Hendek Yeni Yaşam Merkezi’nin yüzde 95 seviyelerinde olduğunu kaydetti. Karamehmetoğlu, ilçenin sosyal yaşantısına yeni bir soluk kazandıracak projenin kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Karamehmetoğlu, “Projemiz içerisinde yer alan kafeterya ve salonun inşa işlemleri tamamlandı. Ağaçlandırma çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Zemin işlemlerimiz bitti. Yürüyüş yollarımız ve oyun alanlarımız sona erdi. Son olarak ekiplerimiz çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yüzde 95 seviyelerindeyiz. Çok kısa bir süre içerisinde tüm çalışmalarımız tamamlanacak. Hendek’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.