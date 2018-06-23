Heniyye Gazze'deki sahra hastanesini ziyaret etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatıyla kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sahra hastanesinin bölümlerini gezen ve yetkililerden bilgi alan Heniyye daha sonra yaptığı açıklamada, Kral 6. Muhammed'e Gazze'de sahra hastanesi kurma kararından ötürü teşekkür etti.

Söz konusu kararın Fas ile Filistin halkı arasındaki köklü ilişkiyi yansıttığını belirten Heniyye, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın sağlık sektörünü büyük oranda etkilediğini, ilaç ve tıbbi malzeme konusunda ciddi sıkıntı çekildiğini, bunun da Gazze sınırında yaşanan son gelişmelere ayak uydurma kapasitesini düşürdüğünü söyledi.

Hastaneden sorumlu Albay Ahmed Bunaim ise sahra hastanesinin, Gazze'ye sağlık alanında katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu kaydetti. Bunaim, hastanenin acil ameliyat gerektiren durumlara hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Fas Dışişleri Bakanlığından 28 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Gazze'de Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin öncülüğünde, cerrahi operasyonların yapılabileceği bir sahra hastanenin kurulması için karar aldığı duyurulmuştu. Fas yönetimi söz konusu adımı, Gazze-İsrail sınırında yaşanan gelişmelerin ardından atmıştı.