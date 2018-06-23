HABER

Heniyye Gazze'deki sahra hastanesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 23:10 | Son Güncelleme

Hamas lideri İsmail Heniyye, Fas yönetiminin Gazze'de kurduğu sahra hastanesinde incelemelerde bulundu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatıyla kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sahra hastanesinin bölümlerini gezen ve yetkililerden bilgi alan Heniyye daha sonra yaptığı açıklamada, Kral 6. Muhammed'e Gazze'de sahra hastanesi kurma kararından ötürü teşekkür etti.

Söz konusu kararın Fas ile Filistin halkı arasındaki köklü ilişkiyi yansıttığını belirten Heniyye, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın sağlık sektörünü büyük oranda etkilediğini, ilaç ve tıbbi malzeme konusunda ciddi sıkıntı çekildiğini, bunun da Gazze sınırında yaşanan son gelişmelere ayak uydurma kapasitesini düşürdüğünü söyledi.

Hastaneden sorumlu Albay Ahmed Bunaim ise sahra hastanesinin, Gazze'ye sağlık alanında katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu kaydetti. Bunaim, hastanenin acil ameliyat gerektiren durumlara hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Fas Dışişleri Bakanlığından 28 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Gazze'de Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin öncülüğünde, cerrahi operasyonların yapılabileceği bir sahra hastanenin kurulması için karar aldığı duyurulmuştu. Fas yönetimi söz konusu adımı, Gazze-İsrail sınırında yaşanan gelişmelerin ardından atmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 30 Mart'tan bu yana 15'i çocuk 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu. Gösterilerde 14 binden fazla Filistinli de yaralandı.

PARTNERTatile devamTatile devam
Bilecik'te sağanak nedeniyle evleri su bastı, yollar göle döndüBilecik'te sağanak nedeniyle evleri su bastı, yollar göle döndü
Otogarda seçim hareketliliği...Otogarda seçim hareketliliği...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas İsmail Heniyye sahra hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

İlginizi Çekebilir

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.