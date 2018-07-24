Heniyye ile BM Koordinatörü Mladenov Gazze'de görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile bir araya geldi.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye'nin, Mladenov'u Gazze'deki ofisinde karşıladığı görüşmede, Filistin halkının içinde bulunduğu zorlu insani durumun iyileştirilmesi başta olmak üzere Gazze'deki Filistinlilerin durumuna ilişkin önemli konular ele alındı.

Mladenov'un, ilgili taraflar arasında gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarının görüşüldüğü toplantıda, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze halkına sunduğu hizmetlerdeki kesintiler ile bu durumun UNRWA'nın faaliyet gösterdiği beş bölgedeki insani ve siyasi alanlarda yol açtığı etkiler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca İsrail'in son zamanlarda Gazze Şeridi'nde sebep olduğu gerilim ele alındı.

Mladenov, birkaç saatlik ziyareti kapsamında bugün Beyt Hanun Sınır Kapısından bölgeye ulaşmıştı.

