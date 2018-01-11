Hentbol: 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Belçika'ya 27-21 yenildi.

Belçika'nın Leuven kentinde oynanan ve Fransız hakemler Said Bounouara ile Khalid Sami'nin yönettiği müsabakanın ilk yarısı ise 12-12 berabere sonuçlandı.

A Milli Takım, bu sonuçla grubunda 5 puanla 3. sırada kaldı. Belçika ise 7 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Türkiye, grubundaki son maçında 14 Ocak Pazar günü Aksaray'da Yunanistan ile karşılaşacak. Karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

(AA)