Hentbol: 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Belçika'ya 27-21 yenildi.
Belçika'nın Leuven kentinde oynanan ve Fransız hakemler Said Bounouara ile Khalid Sami'nin yönettiği müsabakanın ilk yarısı ise 12-12 berabere sonuçlandı.
A Milli Takım, bu sonuçla grubunda 5 puanla 3. sırada kaldı. Belçika ise 7 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Türkiye, grubundaki son maçında 14 Ocak Pazar günü Aksaray'da Yunanistan ile karşılaşacak. Karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.
(AA)
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...
Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...
Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı
AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi
Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması
İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...
Derin mavinin en garip canlıları
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Okuyucu Yorumları 0 yorum