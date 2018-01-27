Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda finale yükselen takımlar İspanya ile İsveç oldu.

Zagreb Arena'da oynanan günün ilk yarı final müsabakasında İspanya, Fransa'yı 27-23 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 15-9 İspanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Günün ikinci yarı final maçında ise Danimarka ile İsveç karşılaştı. Maçın normal süresi, Danimarka'nın son saniyede bulduğu golle 28-28 bitti. Uzatmalarda rakibine üstünlük kurmayı başaran İsveç, salondan 35-34 galip ayrılarak finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısını ise İsveç 16-14 önde tamamladı.

İspanya ile İsveç arasındaki final maçı pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.

Bu arada, beşincilik maçını ise Çekya'yı 28-27 yenen ev sahibi Hırvatistan kazandı.

(AA)