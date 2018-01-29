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Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 00:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Finalde İsveç'i 29-23 yenen İspanya şampiyon oldu

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası finalinde İsveç'i 29-23 yenen İspanya, Avrupa şampiyonu oldu.

Zagreb Arena'da oynanan final karşılaşmasının ilk yarısı, İsveç'in 14-12 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyen İspanya, maçı 29-23 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

İspanya'dan Ferran Sole ve David Balaguer ile İsveç'ten Jesper Nielsen, 5'er golle final maçının en skorer isimleri oldu.

Bu arada, bugün oynanan üçüncülük maçını ise Danimarka'yı 32-29 yenen Fransa kazandı.

(AA)

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