Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbolda, Erkekler Türkiye Kupası 2. tur maçında Beykoz Belediyespor, Adıyaman Belediyespor'u 26-20 yendi.
Adıyaman Belediye Spor Salonu'nda oynanan D Grubu 2. tur son maçında, daha önce gruptan çıkmayı garantileyen iki takım Adıyaman Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Mücadeleyi 26-20 kazanan Beykoz Belediyespor, D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlarken,Adıyaman Belediyespor ise 4 puanla ikinci olarak çeyrek finale kaldı.
Erkeklerde B Grubu karşılaşmaları 6-8 Şubat tarihlerinde Eskişehir'de, C Grubu müsabakaları da 13-15 Şubat tarihlerinde Batman'da oynanacak.
(AA)
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