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Hentbolda kadın milliler hazırlıklarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:02 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta İspanya ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta 30 Mayıs Çarşamba günü oynayacağı İspanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Amasya Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştiren milli takım, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya maçının zor geçeceğini fakat taraftar desteğiyle kazanabileceklerini söyledi.

Şampiyonaya iyi başlayamadıklarını belirten Ünsal, "Avrupa Şampiyonası için Almanya ve İspanya maçlarımız kaldı. İspanya maçımızı burada oynayacağız. Sonra Almanya karşılaşması var. Grubumuzda bir de Litvanya bulunuyor. Biz üçüncü sıradayız. Şansımız hala devam ediyor ama oldukça az. Çünkü iyi başlayamadık." dedi.

Milli takım kaptanı Yasemin Şahin de İspanya maçını kazanmaları durumunda, gruptan çıkma şanslarının devam edeceğini dile getirerek, "Amacımız İspanya maçını kazanmak. Daha sonra Almanya'ya gideceğiz. Almanya'dan da puan almak istiyoruz. Amasyalı seyirciler destek olurlarsa kazanmamak için bir neden yok." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Hentbol Takımı Amasya İspanya

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