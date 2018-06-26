"Hepatitin bulaşmasında diş tedavisi ön plana çıkıyor"

Türkiye'de hepatitin 40'lı yaşlardan sonra görüldüğünü, diğer ülkelerde ise 29-30 yaşından sonra ortaya çıktığını dile getiren Güner, "Bizde biraz daha geç yaşlarda görülüyor. Sebebi ise bulaşma yollarının biraz daha farklı olması. Hastalarımızı, kan verip vermediği, kaza geçirip geçirmediği, ameliyat olup olmadığı gibi konuları da sorguluyoruz. Hemen hemen bütün hastalarımızın diş tedavisi görmüş olduğunu görüyoruz. Ülkemizde özellikle diş tedavisi görmek ön plana çıkıyor. Bu nedenle dişlerimizi güvenilir merkezlerde, steril ortamlarda tedavi ettirmemiz lazım." diye konuştu.

ÇORUM (AA) - Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rahmet Güner, Türkiye'de hepatitin 40'lı yaşlardan sonra görülmeye başlandığını belirterek, "Hemen hemen bütün hastalarımızın diş tedavisi görmüş olduğunu görüyoruz. Ülkemizde özellikle diş tedavisi görmek ön plana çıkıyor. Bu nedenle dişlerimizi güvenilir merkezlerde, steril ortamlarda tedavi ettirmemiz lazım." dedi.

Hepatit tedavilerinin günümüzde 2-3 ay gibi kısa sürelerdeki yüzde 100'e varan başarıların yakalanmasının mümkün olduğunun altını çizen Güner, şöyle devam etti:

"İnsanların hepatitten korkmaması gerekiyor. Hepatit hastaları dışlanma endişesiyle hastalıklarını kimseye söyleyemiyorlar. Bize gelen bazı hastalar, hastalığın iş yerinde duyulmaması için teşhisin farklı yazılmasını dahi talep edebiliyorlar. Hepatit size durduk yerde bulaşan bir hastalık değil. Aynı ortamda bulunmakla, sosyal olarak kucaklaşmakla, sarılmakla bulaşan bir hastalık değil. Bu yüzden anneanneler, dedeler torunlarını sevmekten çekiniyorlar. Oysa ki hiç mahsuru yok, gönül rahatlığıyla torunlarını sevebilirler. Bu şekilde bulaşma olmuyor."

Türkiye'deki toplan hepatitli hasta sayısının ancak yüzde 50'sine teşhis konulduğunun tahmin edildiğini anlatan Güner, kendisinde hepatit olduğunun söylenmesine rağmen insanların dışlanma ya da çevre baskısı endişesiyle hastalığını gizlediğini, bu nedenle hekime gitmemeyi tercik edebildiğine dikkati çekti.