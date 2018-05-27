HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Ayrım yok. Başörtülü başörtüsüz, sağcı, solcu, AK Parti'li CHP'li, Türk, Kürt, Alevi, Sünni. Kapat bu defterleri. 81 milyon var. Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım" - "Bizim dönemimizde hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacak. Polise, öğretmene, din görevlisine 3600 ek göstergeyi verecekmiş. İnceden bir korku sardı. Sen 16 senedir neredesin?"

İZMİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ayrım yok. Başörtülü başörtüsüz, sağcı, solcu, AK Parti'li, CHP'li, Türk, Kürt, Alevi, Sünni. Kapat bu defterleri. 81 milyon var. Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde vatandaşlara seslenen İnce, 21 Haziran'da İzmir'de yapacakları mitinge 2 milyon kişinin katılmasını beklediklerini belirterek, "Burada Cumhuriyet tarihinin rekorunu istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "gariban cumhurbaşkanı adayı" dediğini anımsatan İnce, "Ben aslında dünyanın en zengin adamıyım. Ben insanları Türk, Kürt diye ayırmam, Alevi, Sünni diye, kadın, erkek diye ayırmam. Ben insanları seviyorum. Benim gönlüm zengin." diye konuştu.

Her sene yurtdışına 10 bin genci göndereceklerini anlatan Muharrem İnce, şunları söyledi:

"O parayı o çocuklara ben vermeyeceğim. O parayı o çocuklara CHP de vermeyecek. Türkiye Cumhuriyeti verecek. Bugün fakire fukaraya bir para verildiğinde o parayı Erdoğan mı veriyor? AK Parti mi veriyor? Millet veriyor, devlet veriyor. Bizim dönemimizde hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacak. Polise, öğretmene, din görevlisine 3600 ek göstergeyi verecekmiş. İnceden bir korku sardı. Sen 16 senedir neredesin? 16 senedir bu polislere, öğretmenlere, din görevlilerine 3600'ü niye vermedin? Muharrem İnce 'vereceğim.' dedi. Sen de arkadan takip ediyorsun. Senin elinde Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkin var. İstersen şu an çıkar KHK ver 3600'ü. Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle seçildiğimde sözüm sözdür 3600'ü vereceğim."

- "Bu işten ekmek çıkmaz kimseye"

Ayrıma karşı olduklarını ve Türkiye'yi barıştıracaklarını vurgulayan İnce, "Ayrım yok. Başörtülü başörtüsüz, sağcı, solcu, AK Parti'li, CHP'li, Türk, Kürt, Alevi, Sünni. Kapat bu defterleri. 81 milyon var. Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Devlette müdür olmak istiyorsun, kimse senin mezhebine bakmayacak. Devlette genel müdür olmak istiyorsun, sağcı mısın, solcu musun kimse bakmayacak. Bakacağımız yer sadece işinin ehli misin? İşinin ehliysen kaymakam olacaksın. İşinin ehli değilsen yazı işleri müdürü kalacaksın. Ben başörtüsü takmak istiyorum, tak. İster evinde, sokakta, ister devlet dairesinde tak. Bu işi kapattık. Bu işten ekmek çıkmaz kimseye. Bu işi kapatın bir kere. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

Aliağa'dan sonra Menemen ilçesine geçen ve vaatlerini tekrarlayan CHP'nin cumhurbaşkanı adalı İnce, Çiğli Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın açılışını da gerçekleştirdi.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Metin Uca trafik kazası geçirdiMetin Uca trafik kazası geçirdi
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı varErzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye proje mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye proje mesajı

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kazara vurulan astsubay şehit oldu

Kazara vurulan astsubay şehit oldu

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.