Hepsiburada cep telefonu aksesuarlarında kampanya yapacak

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada 16-18 nisanda cep telefonu aksesuarı ürünlerinde indirim kampanyası düzenleyecek.
Hepsiburada açıklamasına göre, şirket 16-18 nisanda, Apple, Samsung, Xiaomi, Spigen, Anker, Garmin, Polar, Popsockets, Plantronics, Popsockets, Case4U gibi en çok beğenilen ve en çok satılan markaların ürünlerinde yüzde 40’a varan ekstra indirimler sunacak.
Cep telefonu aksesuarları kategorisinde 1 milyondan fazla ürüne sahip Hepsiburada’da, akıllı saat ve bileklikler, powerbank, kılıflar, ekran koruyucu, şarj kablosu ve aleti, bluetooth kulaklık, sanal gerçeklik gözlüğü, taşınabilir hoparlör, araç içi tutucular ve selfie çubukları gibi ürünler yer alıyor. 2017 yılında yüzde 130 büyüyen cep telefonu aksesuar kategorisinde en çok telefon kılıfları, akıllı saatler, power bank ve data kabloları satılıyor.
CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek
Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!
Hollanda'da Suriye kararı
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
20'den fazla kadınla evlendi, 200 çocuk sahibi oldu ve tam 256 yıl yaşadı!
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum