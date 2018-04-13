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Hepsiburada cep telefonu aksesuarlarında kampanya yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:14 | Son Güncelleme

Hepsiburada 16-18 nisanda cep telefonu aksesuarı ürünlerinde indirime gidecek

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada 16-18 nisanda cep telefonu aksesuarı ürünlerinde indirim kampanyası düzenleyecek.

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket 16-18 nisanda, Apple, Samsung, Xiaomi, Spigen, Anker, Garmin, Polar, Popsockets, Plantronics, Popsockets, Case4U gibi en çok beğenilen ve en çok satılan markaların ürünlerinde yüzde 40’a varan ekstra indirimler sunacak.

Cep telefonu aksesuarları kategorisinde 1 milyondan fazla ürüne sahip Hepsiburada’da, akıllı saat ve bileklikler, powerbank, kılıflar, ekran koruyucu, şarj kablosu ve aleti, bluetooth kulaklık, sanal gerçeklik gözlüğü, taşınabilir hoparlör, araç içi tutucular ve selfie çubukları gibi ürünler yer alıyor. 2017 yılında yüzde 130 büyüyen cep telefonu aksesuar kategorisinde en çok telefon kılıfları, akıllı saatler, power bank ve data kabloları satılıyor.

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