Hepsiburada en çok tercih edilen karne hediyelerini açıkladı

İSTANBUL, (DHA)- E-Ticaret platformu Hepsiburada, yıl boyu yorulan öğrenciler için ilgi ve hobi alanlarına göre çeşitli hediye alternatifleri sunuyor. 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla tüm öğrencilerin yaz tatili sevincine ortak olmayı amaçlayan Hepsiburada, trend verilerine göre karne döneminde bilgisayar, elektronik, oyun ve oyuncak kategorisine ilgi gösterildiğini açıkladı.

Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen Hepsiburada, kişisel gelişimden hobiye, elektronikten eğlenceye kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin yaz tatiline keyif katıyor. Ayrıca hediyelik seçeneklerini farklı yaş kategorilerine göre gruplayan Hepsiburada, öğrencilere hediye almak isteyen müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK, OYUN VE OYUNCAK KATEGORİSİNE İLGİ GÖSTERİLİYOR

Hepsiburada’nın trend verilerine göre karne döneminde en çok bilgisayar, elektronik, oyun ve oyuncak kategorisine ilgi gösteriliyor. Ardından ise telefon ve kitap; öğrencileri okul maratonundan sonra mutlu etmek için hediye seçilen kategoriler arasında geliyor. En çok talep edilen hediyelik ürünlere gelince ise oyun konsolu, taşınabilir bilgisayar, bilgisayar oyunu, bisiklet, akülü araba, fotoğraf makinesi, kulaklık, scooter ve drone ön sıralarda yer alıyor.