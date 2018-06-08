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Hepsiburada en çok tercih edilen karne hediyelerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

E-Ticaret platformu Hepsiburada, yıl boyu yorulan öğrenciler için ilgi ve hobi alanlarına göre çeşitli hediye alternatifleri sunuyor.

Hepsiburada en çok tercih edilen karne hediyelerini açıkladı

İSTANBUL, (DHA)- E-Ticaret platformu Hepsiburada, yıl boyu yorulan öğrenciler için ilgi ve hobi alanlarına göre çeşitli hediye alternatifleri sunuyor. 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla tüm öğrencilerin yaz tatili sevincine ortak olmayı amaçlayan Hepsiburada, trend verilerine göre karne döneminde bilgisayar, elektronik, oyun ve oyuncak kategorisine ilgi gösterildiğini açıkladı.

Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen Hepsiburada, kişisel gelişimden hobiye, elektronikten eğlenceye kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin yaz tatiline keyif katıyor. Ayrıca hediyelik seçeneklerini farklı yaş kategorilerine göre gruplayan Hepsiburada, öğrencilere hediye almak isteyen müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK, OYUN VE OYUNCAK KATEGORİSİNE İLGİ GÖSTERİLİYOR

Hepsiburada’nın trend verilerine göre karne döneminde en çok bilgisayar, elektronik, oyun ve oyuncak kategorisine ilgi gösteriliyor. Ardından ise telefon ve kitap; öğrencileri okul maratonundan sonra mutlu etmek için hediye seçilen kategoriler arasında geliyor. En çok talep edilen hediyelik ürünlere gelince ise oyun konsolu, taşınabilir bilgisayar, bilgisayar oyunu, bisiklet, akülü araba, fotoğraf makinesi, kulaklık, scooter ve drone ön sıralarda yer alıyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte hediyelik alışverişinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başı çekerken; nüfus yoğunluğu oranına göre en çok Muğla, Kırklareli ve Çanakkale illerinden alışveriş yapıldığı görülüyor.

KADINLAR KİTAP HEDİYE EDİYOR, ERKEKLER ELEKTRONİĞE YÖNELİYOR

Karne döneminde erkeklerin hediyelik tercihleri telefon, taşınabilir bilgisayar, oyun, foto-kamera, oyun konsolu olurken, kadınlar en çok kitap, spor malzemeleri, giyim ve kişisel gelişim ürünlerine yöneliyor.

"BU ÇABA #HEDİYEYİHAKEDİYOR" DİYEN ÖĞRENCİLERE

Yaz aylarında teknolojiden uzak kalamayanlara “bu çaba teknolojiyi hak ediyor” diyen Hepsiburada, bilgisayar, oyun ve oyun aksesuarları, kamera, fotoğraf makinesi, telefon gibi teknolojik ürünleri yüzde 50’ye varan avantajlı fiyatlarla sunuyor. Yaz boyunca “eğlenmeyi hak ediyorum” diyenleri ise aktivite setleri, akülü araçlar, bahçe oyuncakları, müzik enstrümanları, yapı ve kutu oyuncaklarında yüzde 60’a varan indirimli fiyatlar bekliyor.

Hepsiburada, tatilin keyfini dinlenerek çıkarmak isteyen ve “molayı hak ediyorum” diyen öğrencilere ise; seyahat çantaları, güneş gözlükleri, spor ürünleri, bisiklet, paten ve kaykay gibi eğlenceli seçenekleri yüzde 70’e varan indirimlerle sunuyor.

Hepsiburada, eğlenirken yabancı dil öğrenmek isteyenlere özel olarak notebook alan müşterilerine, uzman dil öğretmenleriyle 15 yabancı dilden istediğini öğreten Gakademi Görüntülü Online Eğitim Platformu’nu hediye ediyor.

(FOTOĞRAF)

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