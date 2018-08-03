İSTANBUL (AA) - Çocuklar ve bebeklerin yüzünü gülümsetecek, ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak ürünler "Hepsiburada Anne, Bebek ve Oyuncak Festivali"nde yer alacak.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, rengarenk ve eğlenceli olduğu kadar konforlu, güvenli ve kaliteli yüzlerce çeşit ürünle "Anne, Bebek ve Oyuncak Festivali"ni başlattı.

İster yeni doğan olsun ister daha büyük her yaştan miniğin pratik ve rahat taşınmasını sağlayan bebek arabalarından bebeklerin içinden çıkmak istemeyeceği banyo küvetine, güvenle seyahatin "olmazsa olmaz" şartı araba koltuğundan çocuklar için yolculuğu keyfe dönüştüren kangurulara kadar yüzlerce ürün, festival boyunca indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ailelerin ve çocukların gözdesi birçok markayı içeren ve 4 gün sürecek festival, 7 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

Son dönemin en popüler oyuncaklarından L.O.L bebekler Hepsiburada Anne, Bebek ve Oyuncak Festivali'nde yer alacak. 10 cm çapındaki topun üzerinde bulunan 5 katlı ambalajın açılmasıyla içindeki sürpriz bebeğe ulaşılan oyuncağın her katmanında bebeğe ait ipucu etiketleri, sürpriz özellik çıkartmaları, su şişesi, bardağı, ayakkabıları, kıyafeti ve aksesuarı da bulunuyor. L.O.L bebekler suda ıslatıldıklarında çocukları güldürecek tepkiler verebiliyor.