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Hepsiburada'dan Anneler Günü’ne özel hediyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

E-TİCARET platformu Hepsiburada, Anneler Günü'ne özel ürünleri ziyaretçilerine sunuyor.

Hepsiburada'dan Anneler Günü’ne özel hediyeler

İSTANBUL, (DHA)- E-TİCARET platformu Hepsiburada, Anneler Günü'ne özel ürünleri ziyaretçilerine sunuyor.

Site, #sevgininizikalsınsloganıyla, Anneler Günü için annelerin hatıralarında iz bırakacak milyonlarca hediye seçeneği sunuyor. Geniş ürün çeşitliliğine sahip sitede, annelerin ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına, zevklerine ve tarzlarına göre pek çok seçenek var. Hediyeler, "stil sahibi anneler", "bakımlı anneler", "teknolojik anneler", "enerjisi hiç bitmeyen sportif anneler" gibi temalar altında buluşurken İstanbul’da alışverişlerini son dakikaya bırakanlar için aynı gün teslimat seçeneği de sitenin sunduğu imkanlar arasında yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

Hepsiburada'dan Anneler Günü’ne özel hediyeler

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