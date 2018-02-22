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Her AK Partili vekilin odasında var! Çok çarpıcı Erdoğan fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 15:42 | Son Güncelleme

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın, 6'ncı Olağan İl Kongresi için hazırlattığı zeytin fidanlı davetiye dikkat çekti.

Her AK Partili vekilin odasında var! Çok çarpıcı Erdoğan fotoğrafı

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın, 6'ncı Olağan İl Kongresi için hazırlattığı zeytin fidanlı davetiye dikkat çekti.

25 Şubat Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 6'ncı Olağan İl Kongresi gerçekleştirilecek.

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, kongre için Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na işaret eden özel bir davetiye hazırladıklarını belirtti.

Şemsettin Ceyhan, “Kongremiz için bir zeytin fidesi hazırladık. Üzerinde Başbakanımız Binali Yıldırım’ın yer aldığı kartvizit şeklinde bir davetiye var. Fidenin ambalajı üzerinde Kocaeli’yi simgeleyen silüetler var. Bunun yanı sıra bu Zeytin fidesinin nasıl ekileceği ve nasıl bakılacağıyla ilgili bir broşür de koyacağız. İlçe teşkilatlarımız çeşitli STK’lara bu davetiyeyi dağıtacak” açıklamasında bulundu.

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın hazırladığı zeytin fidanı davetiyeleri TBMM’deki AKP Milletvekillerine de ulaştırıldı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Zeytin Dalı Harekati Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin mı,yoksa Akp nin mı?
@stastemir Türkiye Cumhuriyeti Devletinin zeytin dalı koymak istersen sende koy çalışma odana bu harekati önemseyip sembolunu koymuşlar her konuya muhalefet olmak için olmayalım
Yalakalıkta sınır tanımaz bunlar.
akp den önce bütün icraatları devlet yapıyor denilirdi. akp geçtiktem sonra maaşallah, devlet lafı kaldırılıp, akp yaptı deniyor, akp bütün icraatları, sanki akp nin parasıylamı yaptı, halkın vergileriyle, devletin parasıyla yapılmadı, gibi hava estiriliyor. Ama akaryakıt zammına gelimce akp yapmadı, bilgisayar otomatik olarak yaptı deniyor. Hani doğalgaz fiatı kışın indirilecek diye bakan damat televizyonda açıklamıştı ama 1 liralık doğalzın fiatına 1,48 yaptılar, bunuda akp mi yaptı acaba
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