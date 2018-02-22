Her AK Partili vekilin odasında var! Çok çarpıcı Erdoğan fotoğrafı

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın, 6'ncı Olağan İl Kongresi için hazırlattığı zeytin fidanlı davetiye dikkat çekti.
25 Şubat Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 6'ncı Olağan İl Kongresi gerçekleştirilecek.
AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, kongre için Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na işaret eden özel bir davetiye hazırladıklarını belirtti.
Şemsettin Ceyhan, “Kongremiz için bir zeytin fidesi hazırladık. Üzerinde Başbakanımız Binali Yıldırım’ın yer aldığı kartvizit şeklinde bir davetiye var. Fidenin ambalajı üzerinde Kocaeli’yi simgeleyen silüetler var. Bunun yanı sıra bu Zeytin fidesinin nasıl ekileceği ve nasıl bakılacağıyla ilgili bir broşür de koyacağız. İlçe teşkilatlarımız çeşitli STK’lara bu davetiyeyi dağıtacak” açıklamasında bulundu.
AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın hazırladığı zeytin fidanı davetiyeleri TBMM’deki AKP Milletvekillerine de ulaştırıldı.
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