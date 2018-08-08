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Her cuma namazı öncesi mehter konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediyesince 2 yıl önce oluşturulan mehter takımının her cuma namazı öncesi verdiği konser ilçede ilgi görüyor - Belediye Başkanı Hasan Can: - "Mehter takımımız, her hafta cuma namazından önce konser veriyor. Mehterin milli duyguları coşturan özelliği sebebiyle belediye olarak mehter takımı kurmaya karar verdik"

İSTANBUL (AA) - ÜNAL GÜNDOĞDU - Ümraniye Belediyesince 2 yıl önce kurulan mehter takımı, bir yıldır her cuma namazı öncesi ilçe halkına konser veriyor.

Milli ve geleneksel kültürün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen uygulamada, her hafta cuma namazından iki saat önce belirlenen açık alanda, mehter takımınca "Fetih Marşı, Sancak Marşı, Hücum Marşı ve Akıncılar Marşı" gibi eserler seslendiriliyor.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi değerleri ve milli kültürü yaşatmak amacıyla mehter takımını kurduklarını kaydetti.

Mehter takımının Ümraniye Belediyesi personelinden oluştuğunu belirten Can, "Mehter takımı çok kısa bir süre içerisinde kurularak, marşları ezberleyecek düzeye geldi. Gösterdikleri başarı, her cuma namazı öncesi verdikleri konser ile gözler önüne serildi. Ayrıca beğeniyle izlenen mehter takımı, hafta sonları trafiğe kapatılan Alemdağ Caddesi'nde vatandaşlara konser veriyor." dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde mehter takımını kurduklarını ve çalışmaya başladıklarını vurgulayan Can, "Milli duyguları coşturan özelliği sebebiyle belediye olarak mehter takımı kurmaya karar verdik. 29 Ekim 2016'da ilk gösterisini gerçekleştirdi. 30 kişilik bir mehter takımımız var. Mehter takımımız, her hafta cuma namazından önce konser veriyor. Cumartesi ve pazar günleri alışverişe açık trafiği kapalı olan Alemdağ Caddesi'nde açık alanda vatandaşımıza gösterilerini sergiliyor. Milli ve dini günlerimizde de hizmet vermeye devam ediyor. Bizler de her dinlediğimizde yeni bir haz alıyoruz."

- "Duygulanmamak elde değil"

Ümraniye'de yaşayan ve üniversite eğitimi için Togo'dan gelen Abdülmecid Tchadjobo, cuma namazı öncesi bu tür etkinliğin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak," Bizler Afrikalılar olarak Osmanlı'nın bir parçası olduğumuzu hatırlıyoruz. Mehter marşlarını dinlediğimiz zaman bu topraklarda yaşayanlar ile kardeş olduğumuzu bir kez daha anlamış oluyoruz. Duygulanmamak elde değil." ifadeleri kullandı.

Mehter takımında kırmızı ve yeşil sancakların ilgisini çektiğini dile getiren Abdülmecid, " Bayrak sadece Türkiye sınırları içerisinde değildir. Mehter marşını dinlediğim zaman sınırlarını aşan bir millet ile kardeş olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Bir diğer ilçe sakini Ömer Faruk Güler ise mehter marşının milli birliği ve beraberliği arttırdığını ifade ederek," Ümraniye Belediyesince organize edilen mehter takımını dinlemeye geldim. Her cuma günü gösteri yapıyorlar. Mehter marşı bizim kültürümüz ve yaşatmamız gerekiyor. Bu organizasyon biz Ümraniyelilerden beğeni topluyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehter Takımı Ümraniye

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