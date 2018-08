Her cuma namazı öncesi mehter konseri

İSTANBUL (AA) - ÜNAL GÜNDOĞDU - Ümraniye Belediyesince 2 yıl önce kurulan mehter takımı, bir yıldır her cuma namazı öncesi ilçe halkına konser veriyor.

Milli ve geleneksel kültürün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen uygulamada, her hafta cuma namazından iki saat önce belirlenen açık alanda, mehter takımınca "Fetih Marşı, Sancak Marşı, Hücum Marşı ve Akıncılar Marşı" gibi eserler seslendiriliyor.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi değerleri ve milli kültürü yaşatmak amacıyla mehter takımını kurduklarını kaydetti.

Mehter takımının Ümraniye Belediyesi personelinden oluştuğunu belirten Can, "Mehter takımı çok kısa bir süre içerisinde kurularak, marşları ezberleyecek düzeye geldi. Gösterdikleri başarı, her cuma namazı öncesi verdikleri konser ile gözler önüne serildi. Ayrıca beğeniyle izlenen mehter takımı, hafta sonları trafiğe kapatılan Alemdağ Caddesi'nde vatandaşlara konser veriyor." dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde mehter takımını kurduklarını ve çalışmaya başladıklarını vurgulayan Can, "Milli duyguları coşturan özelliği sebebiyle belediye olarak mehter takımı kurmaya karar verdik. 29 Ekim 2016'da ilk gösterisini gerçekleştirdi. 30 kişilik bir mehter takımımız var. Mehter takımımız, her hafta cuma namazından önce konser veriyor. Cumartesi ve pazar günleri alışverişe açık trafiği kapalı olan Alemdağ Caddesi'nde açık alanda vatandaşımıza gösterilerini sergiliyor. Milli ve dini günlerimizde de hizmet vermeye devam ediyor. Bizler de her dinlediğimizde yeni bir haz alıyoruz."