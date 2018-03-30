Her cuma şehitler için mevlid-i şerif

Düzce’de yetişen hafızların Kur’an tilaveti ile Cuma günleri şehitler için Mevlid-i Şerif okunuyor. Program her Cuma günü Şehir Mezarlığında düzenleniyor.
Düzce Belediyesi ve Düzce Müftülüğü şehitler için bir projeye imza attı. Her Cuma günü Şehir Mezarlığında düzenlenen etkinlik kapsamında Düzce’de hafızlık eğitimi gören öğrencilerle Mevlid-i Şerif programı ile hatim yaptırılıyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın öğrencilerin bilgilerini pekiştirmesi amacıyla projenin Düzce Belediyesi eli ile yapılması talimatını vermesi üzerine 30 hafızın buluştuğu program vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Hafız Hasan Kur’an Kursu, Düzce İmam Hatip Okulu ve Aydınpınar Kur’an Kursu öğrencilerinin Kur’an tilaveti ile düzenlenen program her Cuma düzenli olarak gerçekleştirilecek.
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