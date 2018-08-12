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Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 07:21 | Son Güncelleme

Gece yarısı taciz telefonları alan Meltem Ö, savcılığa başvurdu. Olayın arkasından aynı iş yerinde çalıştığı Dilek A. çıktı. Meltem Ö., Dilek A.'nın kendisine telefonda, 'Güzel kadınsın. Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim. Kadınlar da birlikte olabiliyor’ gibi sözler söylediğini ifade etti.

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

İstanbul’da bir giyim mağazasında çalışan Meltem Ö., gece yarısı gelen sessiz telefonlar yüzünden huzurunun kaçtığını ve psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek savcılığa başvurdu.
Yapılan incelemede arayan kişinin aynı iş yerinde çalıştığı ve dargın olduğu Dilek A. olduğu belirlendi. Savcılık Dilek A. hakkında ‘taciz’ suçundan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"ERKEK OLSAM SENİNLE AŞK YAŞAMAK İSTERDİM..."

Gazete Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre; Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, Meltem Ö. savcılık ifadesinde şu iddialarda bulundu; “Dilek A., ‘güzel kadınsın. Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim. Kadınlar da birlikte olabiliyor’ gibi laflar söyleyince kendisiyle arkadaşlığımı kestim. Bu kez de özellikle gece yarısından sonra yabancı bilmediğim bir numara aramaya başladı. Sesimi dinledikten sonra kapatıyordu. Psikolojim bozuldu. Savcılığa şikayet ettim. Telefon numarası iş yerindeki Dilek A.’nın kız kardeşi D.A.’ya ait olduğu ve Dilek A.’nin aradığı tespit edildi. İkisinden de şikayetçiyim” dedi.

"KORKUTMAK İÇİN ARADIM"

Dilek A. ise, kötü bir amacının olmadığını söyleyerek, Meltem Ö.’nün iş yerinde devamlı kendisini küçük düşürdüğünü, onu korkutmak için telefonla aradığını ama olayın bu boyuta gelebileceğini düşünmediğini söyledi.

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