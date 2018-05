Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Her bir dakikada 20 insan mülteci oluyor. Her gün yaklaşık 30 bin insan mülteci oluyor. Bugün dünyada silah zoruyla evini, barkını terk etmiş insan sayısı 66 milyona ulaştı. Bugün mülteciler eğer bir ülke olsaydı dünyanın 9. büyük ülkesi olacaktı." dedi.

"Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu dünyada yaman çelişkiler var. Bir yanda fazla tükettiği için şişmanlık ve ona bağlı diyabet, kanser gibi hastalıklarla boğuşan milyarlar, bir tarafta günlük ihtiyacını karşılayamadığı için yatağa her gün aç giden 980 milyon insan. Bir tarafta yılda insanlık olarak ürettiğimiz 4 milyar ton gıda. Bir tarafta kullanılabilecek haldeyken tüketmeden çöpe attığımız 1,3 milyar ton gıda. Sadece ABD'nin çöpe attığı 220 milyon ton gıdayla sahra Afrika'daki aç insanlar üç sefer doyuyor. ABD, yapıyor da biz yapmıyor muyuz? 500 bin ton, 500 milyon kilo ekmeği çöpe atıyoruz yılda. 500 bin ton ekmeği pişirip, üretip, çöpe atıyoruz. 500 bin ton ekmekle 82 devlet hastanesi yapabiliyoruz. Bugün, üretim noktalarından hanelerimize kadar Türkiye'de yapmış olduğumuz israfın maddi karşılığı 214 milyar, yani katrilyon. Bir tarafta da açlık çeken insanlar var."

Kınık, günümüzde dünyada devam eden 40 aktif savaş olduğuna işaret ederek "Bu savaşlardan dolayı her gün, her dakika insanlar mülteci oluyor, silah zoruyla evini ve ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Her bir dakikada 20 insan mülteci oluyor. Her gün yaklaşık 30 bin insan mülteci oluyor. Bugün dünyada silah zoruyla evini, barkını terk etmiş insan sayısı 66 milyona ulaştı. Bugün mülteciler eğer bir ülke olsaydı dünyanın 9. büyük ülkesi olacaktı." diye konuştu.