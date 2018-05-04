GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, obeziteyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Her gün 10 bin adım şeklinde kampanya başlatmıştık. Bu kanıksandı ve her gün yüzlerce kişi telefonundan adımını sayıyor." dedi.

İlter, bir otelde düzenlenen "Gaziantep Beslenme ve Sağlık Araştırması" konulu toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, dünyada her 3 kişiden birinin aşırı kilolu, her 10 kişiden birinin de obezite sorunu yaşadığını, Türkiye'deki rakamların da buna yakın olduğunu anlattı.

Konuyla ilgili Türkiye genelindeki sonuçları ortaya çıkarırken bazı illerde özel çalışılması gerektiğini belirten İlter, o yüzden Gaziantep'te de çalışmalara başlandığını ifade etti.

İlter, obeziteyle mücadelede kentlere özel çalışmaların da olmazsa olmazlar arasında yer aldığını, Gaziantep'in de ayrı çalışılması gereken bir il olduğunu aktararak, "Gaziantep'te binin üzerinde vatandaşımızla üç aşamalı çalışma yapıldı. Bu kapsamda beslenme alışkanlıkları, obezite durumları incelendi. Bunu yaparken pek çok kurumla da çalışma yapacağız." diye konuştu.