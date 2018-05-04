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"Her gün yüzlerce kişi telefonundan adımını sayıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü İlter: - "Obeziteyle ilgili önemli çalışmalar yaptık. Mesela 'Her gün 10 bin adım' şeklinde kampanya başlatmıştık. Bu kanıksandı ve her gün yüzlerce kişi telefonundan adımını sayıyor" - Gaziantep Beslenme ve Sağlık Araştırması'nda, kentte obezite ve fiziksel aktivite yetersizliği oranlarının Türkiye ortalamasının üstünde olduğu belirlendi

GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, obeziteyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Her gün 10 bin adım şeklinde kampanya başlatmıştık. Bu kanıksandı ve her gün yüzlerce kişi telefonundan adımını sayıyor." dedi.

İlter, bir otelde düzenlenen "Gaziantep Beslenme ve Sağlık Araştırması" konulu toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, dünyada her 3 kişiden birinin aşırı kilolu, her 10 kişiden birinin de obezite sorunu yaşadığını, Türkiye'deki rakamların da buna yakın olduğunu anlattı.

Konuyla ilgili Türkiye genelindeki sonuçları ortaya çıkarırken bazı illerde özel çalışılması gerektiğini belirten İlter, o yüzden Gaziantep'te de çalışmalara başlandığını ifade etti.

İlter, obeziteyle mücadelede kentlere özel çalışmaların da olmazsa olmazlar arasında yer aldığını, Gaziantep'in de ayrı çalışılması gereken bir il olduğunu aktararak, "Gaziantep'te binin üzerinde vatandaşımızla üç aşamalı çalışma yapıldı. Bu kapsamda beslenme alışkanlıkları, obezite durumları incelendi. Bunu yaparken pek çok kurumla da çalışma yapacağız." diye konuştu.

Uzun zamandır obeziteyle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden İlter, "Mesela her gün 10 bin adım şeklinde kampanya başlatmıştık. Bu kanıksandı ve her gün yüzlerce kişi telefonundan adımını sayıyor." dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ da beslenme ve gastronomi konusunda dünya çapında haklı bir ün kazanan Gaziantep'te yapılan çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'de hükümetlerin toplumun sağlıklı beslenmesi konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Aladağ, bugün dünyada 200 milyon insanın açlıkla acı çektiğini, 600 milyon insanın da obeziteyle ilgili sağlık desteği aldığını, yapılacak çalışmalarla bu iki kesim arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından projeye destek olan kişi ve kurumlara plaket verildi.

- Gaziantep'te obezite oranı Türkiye ortalamasının üstünde

Gaziantep Beslenme ve Sağlık Araştırması'nda, Türkiye ortalaması obezitede yüzde 30, fazla kilolulukta yüzde 34,8 olmasına karşın, Gaziantep'te obezite yüzde 36,8, fazla kiloluluk ise yüzde 37,1 olarak tespit edildi.

Araştırmada, halkın karbonhidrat ve yağ alımı oranının üst sınırlarda, protein alımının ise önerilen miktarlarda olduğu belirlenirken, 2010 yılına göre taze meyve ve sebze tüketiminde azalma olduğu ancak süt ve süt grubu ürünleri ile et, yumurta, kuru baklagiller ve tahıl tüketiminde artış yaşandığı ortaya çıktı.

Balığın ise yüzde 0,7 ile yok denilecek kadar az tüketildiği Gaziantep'te, Türkiye'de yüzde 43 düzeyindeki yeterli fiziksel aktivite yapmayanların ortalamasının da kentte yüzde 50,5 olduğu belirlendi.

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