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Her perşembe akşamı şehitler için hatmi şerif

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 21:15 | Son Güncelleme

Ardahan'daki tüm camilerde, başta Zeytin Dalı Harekatındakiler olmak üzere tüm şehitler için perşembeyi cumaya bağlayan akşam hatmi şerif okunacak

Ardahan'da, başta Zeytin Dalı Harekatındakiler olmak üzere tüm şehitler için perşembeyi cumaya bağlayan akşam hatmi şerif okunacak.

Ardahan Merkez Camisi'nde akşam ve yatsı namazı arasında düzenlenen programda, başta imam hatip öğrencileri olmak üzere vatandaşlar şehitler için hatmi şerif okudu, dua etti.

Burada konuşan Ardahan Müftüsü Şaban Kondi, ülkenin birlik ve beraberliği için şehitlerin gözünü kırpmadan canını verdiğini belirterek, şehitler için yapılacak duanın önemine değindi.

Ülkenin huzur ve barışı için özellikle Afrin'de terör belasını def edebilmek amacıyla şehitlerin gencecik bedenlerini ülkesine feda ettiğini dile getiren Kondi, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin ruhları için, Ardahan'ımızın kurtuluşunda, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ülkemizin değişik bölgelerinde, milletimizin huzuru ve barışı için canlarını seve seve feda eden güvenlik mensuplarımızın ruhu için buradayız. Şehitlerimizin ruhu için bin bir hatmi şerif yapacağız, Allah nasip ederse. Tüm camilerimizde perşembeyi cumaya bağlayan her gece hatmi şerif okunacaktır."

Programa, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Hatmi Şerif Müftü Şaban Kondi şehitler

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