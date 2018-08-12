Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, ekonomik göstergeler üzerinden Türkiye'nin geleceği ile oynanmaya çalışıldığını belirterek, "Memur-Sen ailesi olarak her platformda antidemokratik hareketlere 'Dur' demesini bildik, bilmeye de devam edeceğiz." dedi.
Çırak, Antalya'daki bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 250 bin üyeye ulaştıklarını ve bunda Antalya Şubesi'nin önemli katkısı bulunduğunu söyledi.
Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak ülkenin, milletin geleceği, aydınlığı için omuz omuza mücadele ettiklerini belirten Çırak, 28 Şubat olaylarında, 17-25 Aralık operasyonlarında, Gezi olaylarında ve terörle mücadelede tüm üyeleriyle dimdik bir duruş sergilediklerini kaydetti.
Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını dile getiren Çırak, şunları belirtti:
"Ülkemiz üzerinde sadece içeriden değil, hem içeriden hem dışarıdan oyun oynanıyor. Hem ekonomik, hem terör çemberi içindeyiz. Ekonomik göstergeler, dolar üzerinden ülkenin geleceği ile oynanmaya çalışılıyor. Memur-Sen ailesi olarak her platformda antidemokratik hareketlere 'Dur' demesini bildik, bilmeye de devam edeceğiz. Hiç kimse bu ülkenin, milletin geleceği ile oynayamaz. Bizim dik duruşumuz ülkemizin ve milletimizin geleceği içindir."
Çırak, güçlü, ayakları üzerinde duran, ileriye dönük hedefleri bulunan ülkelerin geleceğinin aydınlık olduğuna işaret eden Çırak, güçlü, geleceği aydınlık, demokratik Türkiye için mücadele ettiklerini bildirdi.
- "Ne kadar zengin olursan ol, huzurun olmadığı ülkede yaşayabilir misin?"
Türkiye'ye karşı yürütülen hareketlerin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini ifade eden Çırak, şu değerlendirmede bulundu:
"Irak'a, Suriye'ye, Filistin'e, Arıkan'a bakın. Bu ülkelerde parçala yut politikası uygulandı, şimdi buralarda insanlıktan, hakkaniyetten, insan haklarından, demokrasiden söz edebilir miyiz? Bu kavramların hepsi bir tarafa atılmış, ülkeler birtakım güçlerin kendi kuralları ile yönetiliyor. Ne kadar zengin olursan ol, insanlık, hakkaniyet, insan hakları, demokrasi olmayan bir ülkede huzurlu bir şekilde yaşayabilir misiniz? İşte Türkiye üzerinde de oynanmak istenen oyunlar budur, bölelim, parçalayalım, yutalım. İnşallah bu kurguları Allah'ın izniyle bozacağız."
15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ mensuplarının ülkede bir kargaşa çıkarmaya çalıştığını ancak amacına ulaşamadığını vurgulayan Çırak, hepsinin Türkiye'den kaçtığını belirtti.
Bugün de ekonomi üzerinden oynanan oyunların birkaç ay sonra açığa çıkacağını ifade eden Çırak, "Esas olan bir şey varsa o bu vatan, bu topraklar bizim. Bu doğrultuda biz gerçekten sorumlu sendikacılık yapıyoruz." dedi.
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