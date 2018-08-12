Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, ekonomik göstergeler üzerinden Türkiye'nin geleceği ile oynanmaya çalışıldığını belirterek, "Memur-Sen ailesi olarak her platformda antidemokratik hareketlere 'Dur' demesini bildik, bilmeye de devam edeceğiz." dedi.

Çırak, Antalya'daki bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 250 bin üyeye ulaştıklarını ve bunda Antalya Şubesi'nin önemli katkısı bulunduğunu söyledi.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak ülkenin, milletin geleceği, aydınlığı için omuz omuza mücadele ettiklerini belirten Çırak, 28 Şubat olaylarında, 17-25 Aralık operasyonlarında, Gezi olaylarında ve terörle mücadelede tüm üyeleriyle dimdik bir duruş sergilediklerini kaydetti.

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını dile getiren Çırak, şunları belirtti:

"Ülkemiz üzerinde sadece içeriden değil, hem içeriden hem dışarıdan oyun oynanıyor. Hem ekonomik, hem terör çemberi içindeyiz. Ekonomik göstergeler, dolar üzerinden ülkenin geleceği ile oynanmaya çalışılıyor. Memur-Sen ailesi olarak her platformda antidemokratik hareketlere 'Dur' demesini bildik, bilmeye de devam edeceğiz. Hiç kimse bu ülkenin, milletin geleceği ile oynayamaz. Bizim dik duruşumuz ülkemizin ve milletimizin geleceği içindir."