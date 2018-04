Her şey evlatları için

Ankara'da hayvancılık ve et sektörünün merkezlerinden olan Çubuk'ta bir et toptancısında çalışmaya başladığını, muhasebeciliğin ardından üretim hattında kontrol görevi de yürüttüğünü anlatan Al, bu süreçte kasaplığı öğrendiğini dile getirdi.

- "Kadın eli değen her yer güzelleşir"

Dükkana giren kadınların özellikle temizliğe, erkeklerin ise tezgah düzenine baktığını dile getiren Al, bazı vatandaşların ise tezgahın arkasında bir kadın görünce şaşkınlığını gizleyemediğini kaydetti.

Al, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın eli değen her yer güzelleşir. Her yerde olmalıyız. Dükkanıma eski kasaplar geliyor, kontrol ediyorlar, yaptığım işi beğeniyorlar. Bir kadın olarak bu işin üstatlarından tam not aldım. Bu da beni motive ediyor. Üç çocuğum İzmir, Amasya ve Ankara'da üniversite okuyor, küçük oğlum da ortaokul 2. sınıfa gidiyor. Çocuklarımı kimseye muhtaç olmadan rahat bir şekilde okutabilmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Al'ın müşterilerinden Eda Özdemir ise Çubuk'ta kadın bir kasap olduğunu duyunca şaşırdığını, dükkana gelip alışveriş etmeye başladığını söyledi.

Özdemir, "Açıkçası küçük yerlerde kadınlar bu tip işlere çok cesaret edemezler. Bir kadının kasap olması ve işletmeci olması beni çok mutlu etti. Hem iş yeri tertemiz hem de hoş, nezih bir ortam." ifadelerini kullandı.

Ömür Al'ın çarşıya neşe ve güzellik kattığını belirten Hacer Metin ise bir kadın olarak gurur duyduklarını dile getirdi.