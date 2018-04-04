HABER

Her şey evlatları için

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde girişimcilik kursuna katıldıktan sonra kasap dükkanı açan kadın, üçü üniversite öğrencisi dört çocuğunun eğitim masraflarını karşılamak için mesai harcıyor - İlçenin tek kadın kasabı olan Al: - "Çocuklarımı kimseye muhtaç olmadan rahat bir şekilde okutabilmenin mutluluğunu yaşıyorum"

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde girişimcilik kursuna katıldıktan sonra kasap dükkanı açan kadın, üçü üniversite öğrencisi dört çocuğunun eğitim masraflarını karşılamak için ter döküyor.

Kasap Ömür Al (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımıyken 4 yıl önce eşinden ayrıldığını, 4 çocuğunun geçimini sağlamak için muhasebecilik yapmaya başladığını belirtti.

Ankara'da hayvancılık ve et sektörünün merkezlerinden olan Çubuk'ta bir et toptancısında çalışmaya başladığını, muhasebeciliğin ardından üretim hattında kontrol görevi de yürüttüğünü anlatan Al, bu süreçte kasaplığı öğrendiğini dile getirdi.

İki oğlu ve bir kızının üniversite, küçük oğlunun ise ortaokul öğrencisi olduğunu, onların geleceği için kendi kasap dükkanını açmaya karar verdiğini anlatan Al, KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursuna katıldıktan sonra bir dükkan kiraladığını ifade etti.

Dükkanının 4 aydır hizmet verdiğini, ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Al, "Çalıştığım iş yerinde kasaplığı öğrenince hoşuma gitti. Biraz güç isteyen bir meslek ama severek yapıyorum. Çevremdeki herkes olumlu baktı. Çocuklarımın da hoşuna gitti. Sabah erken kalkıyorum, çocuklarımın okul hazırlıklarını yaptıktan sonra 08.30 gibi dükkanı açıyorum, akşam 21.00 gibi de kapatıyorum. Özellikle benden alışveriş etmek için uzak mahallelerden duyup gelen hanımlar var." diye konuştu.

- "Kadın eli değen her yer güzelleşir"

Dükkana giren kadınların özellikle temizliğe, erkeklerin ise tezgah düzenine baktığını dile getiren Al, bazı vatandaşların ise tezgahın arkasında bir kadın görünce şaşkınlığını gizleyemediğini kaydetti.

Al, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın eli değen her yer güzelleşir. Her yerde olmalıyız. Dükkanıma eski kasaplar geliyor, kontrol ediyorlar, yaptığım işi beğeniyorlar. Bir kadın olarak bu işin üstatlarından tam not aldım. Bu da beni motive ediyor. Üç çocuğum İzmir, Amasya ve Ankara'da üniversite okuyor, küçük oğlum da ortaokul 2. sınıfa gidiyor. Çocuklarımı kimseye muhtaç olmadan rahat bir şekilde okutabilmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Al'ın müşterilerinden Eda Özdemir ise Çubuk'ta kadın bir kasap olduğunu duyunca şaşırdığını, dükkana gelip alışveriş etmeye başladığını söyledi.

Özdemir, "Açıkçası küçük yerlerde kadınlar bu tip işlere çok cesaret edemezler. Bir kadının kasap olması ve işletmeci olması beni çok mutlu etti. Hem iş yeri tertemiz hem de hoş, nezih bir ortam." ifadelerini kullandı.

Ömür Al'ın çarşıya neşe ve güzellik kattığını belirten Hacer Metin ise bir kadın olarak gurur duyduklarını dile getirdi.

İstanbul için sürpriz aday! İstanbul için sürpriz aday!
Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara bayan Çubuk esnaf Et kasap müşteri

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

ABD'den dikkat çeken Menbiç hamlesi! İki yeni üs inşaa ediyor!

ABD'den dikkat çeken Menbiç hamlesi! İki yeni üs inşaa ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

Tunceli'de askerlere saldırı düzenlendi!

Tunceli'de askerlere saldırı düzenlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.