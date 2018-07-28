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"Her şeyden evvel geçmişi iyi bilmek lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 22:20 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: "Bugünü, hatta yarını iyi anlayabilmek için her şeyden evvel geçmişi iyi bilmek lazım. Özelikle bu, siyasetçiler açısından da yöneticiler açısından da çok önemli"

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bugünü, hatta yarını iyi anlayabilmek için her şeyden evvel geçmişi iyi bilmek gerektiğini belirterek, "Özelikle bu, siyasetçiler açısından da yöneticiler açısından da çok önemli." dedi.

Başbuğ, Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Güç Odaklarının Mücadelesi" adlı kitabı için imza günü düzenledi.

Etkinlikte gazetecilere açıklama yapan İlker Başbuğ, sivil, askeri ilişkiler üzerine Türkiye'de bazı kitapların bulunduğunu söyledi.

Konu üzerinde araştırmaya başladıklarını, bir seneye yakın inceleme safhası olduğunu belirten Başbuğ, sivil, askeri ilişkiler olarak konuya bakmanın biraz dar açıdan olduğunu dile getirdi.

İki yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan kitabının Osmanlı tarihinden 1923'e kadar olan dönemi incelediğini aktaran İlker Başbuğ, şunları kaydetti:

"Aslında fazla şey değişmiyor. Olaylar maalesef hep tekerrür ediyor, aynı şeyler yaşanıyor. Dolayısıyla hep şunu söylüyoruz. Bugünü, hatta yarını iyi anlayabilmek için her şeyden evvel geçmişi iyi bilmek lazım. Özelikle bu, siyasetçiler açısından da yöneticiler açısından da çok önemli. Geçmişi, tarihi konularda yeterli bilgiye sahip olmayanların gerçekten geleceğe yönelik ve bugünkü karşılaşılan sorunlara yönelik sağlıklı çözümler üretmesi de pek kolay değil. Onun için diyoruz ki; bugünü ve yarını anlamak istiyorsanız her şeyden evvel dünü anlayın, düne bakın. Bu kitap işte bu konuyu imkanlar dahilinde dile getiriyor."

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bodrum İlker Başbuğ Imza kitap Muğla

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