"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi"

İZMİR (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Yetimin ihtiyacını gören kişi kıyamete kadar her gün oruç tutma, sabahlara kadar namaz kılma sevabı alıyor." dedi. İHH İnsani Yardım Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim Bir-Sen paydaşlığında yürütülen, "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi"nin değerlendirme toplantısı Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. İHH Genel Başkanı Yıldırım, uzun yıllardır bu yetim projesiyle ilgilendiklerini belirterek, Bosna'da büyük bir katliam gerçekleşirken yardım amacıyla bölgeye giden bazı arkadaşlarının gazi ya da şehit olduğunu ifade etti. Yıldırım, şunları dile getirdi: "30 yıldır bütün savaşları gördük. Aldığım tek ders bu coğrafyada yaşayan herkes emperyalistler için yok edilmesi gereken birer obje. O zaman Bosna Hersek'te çocukların kaybolduğunu fark ettik. Özellikle kimsesiz olan, yetim kalan çocuklar kayboluyordu. Ya misyoner teşkilatları ya suç örgütleri götürüyordu. Onlara sahip çıkamız gerektiğine kanaat getirdik."

Bir yetime el uzatıldığında onun önce saçlarını okşatmak için başını uzattığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Hepimizin günahları vardır. Günahınız dağlar kadar da olsa bir yetimin ihtiyacını görürseniz, sizde de yoksa ama niyet ederseniz ya da yardımı organize ederseniz Allah bütün günahlarınızı affediyor. Bazı önemli gecelerde sabahlara kadar namaz kılıyor çoğu insan. Yetimin ihtiyacını gören kişi kıyamete kadar her gün oruç tutma, sabahlara kadar namaz kılma sevabı alıyor." Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sahip olunan nimetlerin farkında olunmadığını, bunun Afrika'ya, Afganistan'a gidildiğinde daha iyi anlaşıldığını kaydederek, şöyle dedi: "Biz yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. O çocukların sorumluluğu bizim sırtımızda. Bir başkası yapsın diyebileceğimiz bir şey değil. İHH bize bu teklifi getirdiğinde bizi bir sorumluluğun beklediğini biliyorduk. En anlamlı bulduğumuz çalışma buydu ve buna ortak olduk. Gücümüzün yettiğince işe asıldık." Yalçın ulaşılan yetim sayısının 20 binlere vardığını aktararak, bu konuda duyarlı olmak gerektiğini vurguladı.

Projenin önemine işaret eden Yalçın, şunları kaydetti: "Bu karakter inşaası açısında son derece kıymetli bir proje. Aylık harçlığından 1 lirayı atamayan öğrenci yarın milyonları olsa bir kuruş vermez. Bu eğitimin en önemli fiili hailidir. Hakikaten ulaşıyor mu bu yardımlar gibi bazen arkadaşların soruları oluyor. Bir gün Moritanya'ya gittik. İHH'nin partner kuruluşuyla yetimleri ziyaret etik. Her sınıfın bir yetim kardeşi kapsamında ulaşan 'Yetiminiz var mı?' dedim, 'var' dediler. Dosyasını görmek istedim. Baktığımda bütün öğrenciler karnelenmiş, sistemli hale getirilmiş. Gördüğüm şey beni son derece memnun etti. Sonra Arnavutluk'ta bir sorgulama yaptık. Baktık evet sistem düzgün işliyor." Yalçın, dünyadaki 400 milyon yetimin yüzde 80-90'nın bu coğrafyada bulunduğunu ifade ederek, "Son yüz yıldır savaşlar bizim coğrafyamızda çünkü. Bu konuda gayret göstermek lazım. Bu bizim için ahiret azığıdır aynı zamanda. İnsanlar arabalarına kasko, kendilerine yaşam sigortası yapıyor. Aslında ahiret sigortası adına en önemli işlerden biri bir yetimi himaye etmek." dedi.