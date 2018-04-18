"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi"

İZMİR (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Yetimin ihtiyacını gören kişi kıyamete kadar her gün oruç tutma, sabahlara kadar namaz kılma sevabı alıyor." dedi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim Bir-Sen paydaşlığında yürütülen, "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi"nin değerlendirme toplantısı Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.
İHH Genel Başkanı Yıldırım, uzun yıllardır bu yetim projesiyle ilgilendiklerini belirterek, Bosna'da büyük bir katliam gerçekleşirken yardım amacıyla bölgeye giden bazı arkadaşlarının gazi ya da şehit olduğunu ifade etti. Yıldırım, şunları dile getirdi:
"30 yıldır bütün savaşları gördük. Aldığım tek ders bu coğrafyada yaşayan herkes emperyalistler için yok edilmesi gereken birer obje. O zaman Bosna Hersek'te çocukların kaybolduğunu fark ettik. Özellikle kimsesiz olan, yetim kalan çocuklar kayboluyordu. Ya misyoner teşkilatları ya suç örgütleri götürüyordu. Onlara sahip çıkamız gerektiğine kanaat getirdik."
Bir yetime el uzatıldığında onun önce saçlarını okşatmak için başını uzattığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:
"Hepimizin günahları vardır. Günahınız dağlar kadar da olsa bir yetimin ihtiyacını görürseniz, sizde de yoksa ama niyet ederseniz ya da yardımı organize ederseniz Allah bütün günahlarınızı affediyor. Bazı önemli gecelerde sabahlara kadar namaz kılıyor çoğu insan. Yetimin ihtiyacını gören kişi kıyamete kadar her gün oruç tutma, sabahlara kadar namaz kılma sevabı alıyor."
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sahip olunan nimetlerin farkında olunmadığını, bunun Afrika'ya, Afganistan'a gidildiğinde daha iyi anlaşıldığını kaydederek, şöyle dedi:
"Biz yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. O çocukların sorumluluğu bizim sırtımızda. Bir başkası yapsın diyebileceğimiz bir şey değil. İHH bize bu teklifi getirdiğinde bizi bir sorumluluğun beklediğini biliyorduk. En anlamlı bulduğumuz çalışma buydu ve buna ortak olduk. Gücümüzün yettiğince işe asıldık."
Yalçın ulaşılan yetim sayısının 20 binlere vardığını aktararak, bu konuda duyarlı olmak gerektiğini vurguladı.
Projenin önemine işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Bu karakter inşaası açısında son derece kıymetli bir proje. Aylık harçlığından 1 lirayı atamayan öğrenci yarın milyonları olsa bir kuruş vermez. Bu eğitimin en önemli fiili hailidir. Hakikaten ulaşıyor mu bu yardımlar gibi bazen arkadaşların soruları oluyor. Bir gün Moritanya'ya gittik. İHH'nin partner kuruluşuyla yetimleri ziyaret etik. Her sınıfın bir yetim kardeşi kapsamında ulaşan 'Yetiminiz var mı?' dedim, 'var' dediler. Dosyasını görmek istedim. Baktığımda bütün öğrenciler karnelenmiş, sistemli hale getirilmiş. Gördüğüm şey beni son derece memnun etti. Sonra Arnavutluk'ta bir sorgulama yaptık. Baktık evet sistem düzgün işliyor."
Yalçın, dünyadaki 400 milyon yetimin yüzde 80-90'nın bu coğrafyada bulunduğunu ifade ederek, "Son yüz yıldır savaşlar bizim coğrafyamızda çünkü. Bu konuda gayret göstermek lazım. Bu bizim için ahiret azığıdır aynı zamanda. İnsanlar arabalarına kasko, kendilerine yaşam sigortası yapıyor. Aslında ahiret sigortası adına en önemli işlerden biri bir yetimi himaye etmek." dedi.
-"Yetime dokunuş sizi güzelleştirir"
İzmir Valisi Erol Ayyıldız da yetime gösterilecek hürmet, şefkat ve sadakatin önemini vurgulayarak, bunun ramazanda hac yapmaya benzediğini söyledi.
"Bizler bir yetimin nesliyiz" ifadesini kullanan Ayyıldız, "Aslında bir anlamda hepimiz yetimiz. Bu anlamda da biz değerliyiz. Yetime dokunuş sizi güzelleştirir, hayatınıza anlam katar. Ben meslek hayatımda da hiçbir zaman yetim olan biriyle yarışa girmedim. Çünkü onlar, hani olmaz ya, Allah'ın torpilli kullarıdır." diye konuştu.
İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de bir ülkenin gelişmişlik düzeyini anlamak için sosyal sorumluluk projelerine bakmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
"İHH İnsani Yardım Vakfının 2013 yılında başlattığı projeye İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 30 ilçemizde yer alan kurumlarımız ve öğrencilerimizle projeye etkin bir şekilde katılmanın hazzı ve heyecanı içerisindeyiz. İnsanlığın en saf hali çocuklar bize, önce yüce Allah'ın sonra da milletimizin emanetleridir. Dünyada yaşanan savaşların, felaketlerin en büyük faturası çocuklara çıkıyor. Göreve geldiğimizde proje kapsamında ilgilendiğimiz evlatlarımızın sayısı 130 iken bugün bu sayı bine ulaşmıştır. Bu proje evlatlarımızın yardımsever, iyiliği tercih eden şekilde yetişmesini sağlıyor."
Proje kapsamında en çok yetime destek olan eğitim kurumları ile projeye destek veren kurumların temsilcilerine başarı ve teşekkür belgesi verildi.
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