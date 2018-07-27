"Her türlü özgürlük sonuna kadar var"

Yıldırım, DEÜ'nün 36'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Yıl zannediyorum 1979 İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra bir arkadaşımla beraber hem çalışıp hem de yüksek lisans yapmaya karar verdik. Üniversitenin sınavlarına girdik kazandık, kaydımızı yaptık. Ancak kısa bir süre sonra İTÜ’de yüksek lisans sınavı açmıştı onu da kazandık. Dolaysıyla İstanbul'da oturduğumuzdan İzmir'deki yüksek lisans öğrenciliğime devam edemedim. Devamsızlıktan atıldım. Şimdi çıkardığımız aftan dolayı tekrar dönme imkanı buldum. Dokuz Eylül'ün meşhur mezunlardan değil ama Dokuz Eylül'den atılan bir öğrenci olarak karşınızdayım. Devamsızlıktan dolayı yanlış anlamayın." dedi.

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'de her türlü özgürlüğün sonuna kadar var olduğunu belirterek, "Bölücülere, FETÖ'çülere hiçbir şekilde özgürlük yok, geçit yok. Ay yıldızlı bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve milletimiz, ülkesiyle milletiyle bölünmez bütünlüğümüz asla üzerinde tartışacağımız, konuşacağımız meselelerden değildir." dedi.

Her dönemde fırsat buldukça üniversiteleri ziyaret ettiğini ve bu dönemde de bunları sürdüreceğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Üniversiteler ülkemizin evrensel düşünce kuruluşlarıdır. Dolayısıyla üniversiteler sadece yüksek okul öğrencilerimize vizyon verme analitik düşünme kazandırmıyor, ayrıca onların öz güveninin de gelişmesi için katkı sağlıyorlar. Üniversiteler ülkemizin geleceğidir, ülkemizin kalkınması, ilerlemesi ve modernleşmesi itici güç görevi görürler. Demokrasi kültürümüzün gelişmesi, evrensel düşüncenin daha da gelişmesi yolunda üniversitelerin büyük sorumlulukları vardır. Yarının büyüyen Türkiye’si için ilim yuvalarımız olan üniversitelerimizin çok daha güçlenmesini arzu ediyoruz bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

TBMM Başkanı Yıldırım, DEÜ'nün kurulduğundan bu yana bilimsel, sanatsal ve sportif çalışmalarıyla Türkiye'nin ve İzmir'in gelişmesine büyük katkılar sağladığına işaret etti.

Türkiye'nin son 16 yılda her alanda büyük değişimler yaşadığını vurgulayan Yıldırım, 2002 yılında 76 olan üniversite sayısının bugün ise 207'ye ulaştığını, öğrenci sayısının ise 8 milyona yaklaştığını bildirdi.