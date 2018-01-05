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"Her yaşta ortodontik tedavi yapılması mümkün"

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 19 dakika önce

- Hospitadent Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Süzer: - "Çapraşık diş gelişimini önlemek için her yaşta ortodontik tedavi yapılması mümkündür. Ancak yaşa göre tedavi planlaması ve tedavi süreleri değişkenlik gösterir"

İSTANBUL (AA) - Hospitadent Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Zeynep Süzer, "Çapraşık diş gelişimini önlemek için her yaşta ortodontik tedavi yapılması mümkündür. Ancak yaşa göre tedavi planlaması ve tedavi süreleri değişkenlik gösterir." ifadelerini kullandı.

Süzer ortodontik tedavisine ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklarda uzun süreli parmak, emzik ve biberon emme, hatalı yutkunma, ağızdan nefes alma gibi kötü alışkanlıklara erken dönemde müdahale edilerek alışkanlık ortadan kaldırılırsa, diş ve çene bölgesinde meydana gelebilecek deformasyonların önüne geçilebildiğini kaydetti.

Ancak genetik geçişin olduğu bir takım problemlerin önüne geçilemediğini, bu vakalarda ortodontik tedavi uygulanması gerektiğini ifade eden Süzer, "Çapraşık diş gelişimini önlemek için her yaşta ortodontik tedavi yapılması mümkündür. Ancak yaşa göre tedavi planlaması ve tedavi süreleri değişkenlik gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Süzer, üst çene ve/veya alt çenesi normalden ileri veya geride olan, üst dişleri alt dişlerini çok fazla örten ya da hiç örtmeyen, dişleri çapraşık veya seyrek olan, diş eksikliği, diş fazlalığı veya gömülü dişleri bulunan bireylerin ortodontik tedavi ihtiyacının bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Tedaviye başlama yaşı problemin kaynağına göre farklılık gösterir. Alt ve/veya üst çenenin konumundan kaynaklanan bozukluklarda tedaviye büyüme ve gelişim dönemindeyken başlanması gerekirken, çapraşıklık ve seyreklik gibi diş diziliminden kaynaklanan problemlerde yaklaşık 12 yaş civarında tedaviye başlanabilir. Doğru zamanlamanın belirlenebilmesi için çocukların 6-7 civarında bir ortodontist tarafından muayene edilmesi önem taşımaktadır. Her yaşta ortodontik tedavi yapılması mümkündür. Ancak yaşa göre tedavi planlaması ve tedavi süreleri değişkenlik gösterir. Tedavinin süresi hastanın yaşı, tedaviye uyumu, ortodontik bozukluğun şiddeti ve uygulanacak tedavinin şekli gibi faktörlere bağlı olarak 6 ay ile 3 yıl arasında değişkenlik gösterir. Ancak dokuların biyolojik yapısı ve tedaviye verecekleri cevap her bireyde farklılık gösterebilir."

Ortodontik tedavi sırasında en fazla dikkat edilmesi gereken konunun ağız hijyeni olduğunu bildiren Süzer, "Tellerin etrafında biriken yiyecekler iyi temizlenmediği takdirde diş yüzeylerinde renklenme ve çürümelere neden olur. Bu nedenle her öğünden sonra dişler mutlaka fırçalanmalıdır. Tedavi süresince kuruyemiş gibi sert gıdalardan uzak durulmalı, elma, armut gibi yiyecekler dilimlenerek yenilmeli, zeytin, erik gibi gıdalar çekirdeği çıkartılarak tüketilmelidir. Asitli içecekler tüketilmemeli, sakız gibi yapışkanlı gıdalardan uzak durulmalıdır." ifadelerini kullandı.

(AA)

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