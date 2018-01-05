"Her yaşta ortodontik tedavi yapılması mümkün"

İSTANBUL (AA) - Hospitadent Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Zeynep Süzer, "Çapraşık diş gelişimini önlemek için her yaşta ortodontik tedavi yapılması mümkündür. Ancak yaşa göre tedavi planlaması ve tedavi süreleri değişkenlik gösterir." ifadelerini kullandı.

Süzer ortodontik tedavisine ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklarda uzun süreli parmak, emzik ve biberon emme, hatalı yutkunma, ağızdan nefes alma gibi kötü alışkanlıklara erken dönemde müdahale edilerek alışkanlık ortadan kaldırılırsa, diş ve çene bölgesinde meydana gelebilecek deformasyonların önüne geçilebildiğini kaydetti.

Ancak genetik geçişin olduğu bir takım problemlerin önüne geçilemediğini, bu vakalarda ortodontik tedavi uygulanması gerektiğini ifade eden Süzer, "Çapraşık diş gelişimini önlemek için her yaşta ortodontik tedavi yapılması mümkündür. Ancak yaşa göre tedavi planlaması ve tedavi süreleri değişkenlik gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Süzer, üst çene ve/veya alt çenesi normalden ileri veya geride olan, üst dişleri alt dişlerini çok fazla örten ya da hiç örtmeyen, dişleri çapraşık veya seyrek olan, diş eksikliği, diş fazlalığı veya gömülü dişleri bulunan bireylerin ortodontik tedavi ihtiyacının bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti: