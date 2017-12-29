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Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 22:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada aracın hız sabitleyicisini ayarlayıp şoför koltuğunu boş bırakan sürücü gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü sosyal medyada yayılan görüntülerde bir kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracın hızını sabitleyip, yan koltuğa geçtiği ve daha sonra bu şekilde yola devam ettiği video tepki çekmişti. Trafiği tehlikeye düşüren Y.A.İ isimli şüpheli bugün İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar’da gözaltına alındı.

İLK İFADESİ DE SKANDAL

Daha sonra İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin ilk ifadesinde söz konusu görüntüleri Ağustos ayında çektiğini ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ayaklarını camdan dışarıya çıkararak, araç kullanan kişinin videosunu gördükten sonra paylaşmaya karar verdiğini itiraf etti.

Şüpheli Y.A.İ. işlemlerinin ardından Çengelköy Polis Merkezi’ne sevk edildi. Şüphelinin buradan da ’Trafiği Tehlikeye Atmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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trafik köprü 15 Temmuz hayalet sürücü

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