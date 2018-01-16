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Her yıl 1.5 metre kar yağardı! Bu yıl ’kar duası’na çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 10:56 | Son Güncelleme 5 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, son 40 yılın en kurak kışı yaşanırken, Muş’un merkeze bağlı Çatbaşı köyü sakinleri, cami imamıyla birlikte ’kar duası’ yaptı. Köylüler, kuraklık nedeniyle buğday ve arpa ürünlerinin başak verdiğini, kar yağmaması halinde havanın don yapmasıyla ürünlerin çürüme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Çatbaşı köyü sakinleri, camide, ikindi namazını kıldıktan sonra köy mezarlığına gidip, imam Ayhan Aymelek’in yaptığı ’kar veyağmur duası’na ellerini açarak, eşlik etti.

Köy imamı Aymelek, "Meteoroloji verilerine göre, son 40 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor. Geçen yıl, bu zaman Muş’ta, 1,5 metre kar bulunurken, bu yıl kardan eser yok. Havaların sıcak gitmesi, köylüleri endişelendiriyor; çünkü geçim kaynağı olan tarıma bağlı buğday, arpa, şeker pancarı ağırlıklı ürünler yetişmez ve mahvolurlar. Kuraklık yaşanırsa verim olmayacağı endişesi ile köylülerle birlikte mezarlığa gelerek, toprağın istediği kadar yağış vermesi için Allah’a dua ettik" diye konuştu.

Yağacak karın, üzerini örtmesiyle ürünlerin zarar görmeyeceğini belirten köylüler, kar veya yağmur yağması için dua ettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
muş kar Doğu Anadolu

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
duayla kar yağsa arabisatanda dua bilmeyenmi yok mal maldır....
@ayhanx08 ne çok mal varmışşşş beyinsizleri
duayla kar yağışı beklenıyo vah ülkem vah
Milyonlarca müslüman 50 yıldır İsrail'in kahru perişan eyle Allah'ım diye dua ediyor ama dualarımız kabul olmuyor. Bir yerde bir sorun var ama nerde ????
@ekinoks0 Her dua kabul olacak diye bir şey mi var dostum. Şayet öyle olsaydı dünyada çalışan ve emek veren ile çalışmayan nasıl ayrılacaktı. Kötüler kötülüğünü yapar iyiler ise iyiliğini.Bunların hesabının görüleceği gün elbette gelecektir. Allah içten ve samimi dua edenlerin duasını kabul eder elbette. Örnek verelim; maddi bir şey istersin (araba mesela) önüne düşmez,çalışırsın kazancın bereketlenir araba alırsın. veya hastalığın vardır şifa dilersin şifa bulursun.
Varsa nasip te vereceği varsa verir. Yoksa Dua ya da çıksan nafile...
şu dönemde yağdı yağdı yağmazsa daha çok dua edersiniz
NASIL GÖKLERDEN EKMEK İSTEDİĞİNİZ DE EKMEK YAĞMAYACAĞINA GÖRE ,SENİN İSTEMENLE DE KAR-YAĞMUR YAĞMAZ..BEKLEYECEKSİN..
bu tipler dua etse ne olur
memlekete o kadar su kaynagini baraj yapip bi yerde toplarsan boyle olur elbette.
Herşeyin sahibine dua, herşeyi çözebilir tabiki. Yapılan yorumlar çok üzücü. Ama şu var ki , kıtlık Allah c.c hukukunda adaletsiz yöneticiler ve yoldan çıkmış halka bir uyarıdır.
Ne yapsınlar, dua ediyor inşallah dualarınız kabul eski bereketli doğu kış geri gelir, 1 metreyi bulan kar kalınlığını görmüş o topraklar,
BABALAR ALLAH DUALARINIZI KABUL ETSİN ANCAK YİNEDE SİZ HÜKÜMTE ÇEVRE BAKANLIĞINA SESLENİN TÜRKİYEYİ ÇÖLE DÜNÜŞTÜREN RANTLAR YÜZÜNDEN HER TARAF BETONLAŞTRILDI ORMANLAR YEŞİL ALANLAR YOK EDİLDİ AKAN SULAR IRMAKLAR KURUTULDU HER TARAF KİRLETİLDİ BUNUN HESABINI SORUN KURAKLIK BU YÜZDENDİR.
Benden sadece kemal sunal filimlerinde görüyordum gerçekten böyle cahillerde varmış
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