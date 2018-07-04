Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Karar alındığı zaman her parti süratle seçime hazırlanır. Biz zaten 24 Haziran'ın hemen arkasından bundan sonra gelecek seçimlere hazırlanabilmek için kolları sıvadık. Her zaman her seçime hazırız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu hafta kayıp çocuklarla ilgili haberlerin gündeme düşmeye başladığını söyledi.

Her gün çocukların kaybolduğunu ve bir kısmının da cinayete kurban gittiğini belirten Karamollaoğlu, bu durumun toplumu derinden yaraladığını ve büyük bir acı bıraktığını dile getirdi.

Hayatını kaybeden çocuklara rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, bu konuyla ilgili tedbirlerin süratle alınması gerektiğini vurguladı.

Temel Karamollaoğlu, bu vahşi cinayetleri gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunarak, "Biz suçluların cezalandırılması konusunda alınacak her türlü kararın arkasındayız. Ancak bu ceza konusunun siyasi bir polemik haline getirilmesine de karşıyız. Artık idam konusu gibi meseleleri siyasetin malzemesi haline getirmekten iktidar ve iktidar yanlıları mutlaka kaçınmalı." diye konuştu.