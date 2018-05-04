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"Herkes ağlarken ben fotoğraflarını çekiyordum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2018'de "Yılın Fotoğrafı" ödülünü alan Damir Sagolj, Bangladeş'te çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafının etkileyici hikayesini anlattı - Bosnalı foto muhabiri Sagolj: - "Bu, çekerken büyük bir etkisi olacağını bidiğiniz ve ne yazık ki güçlü kalan ve gittikçe daha da güçlenen fotoğraflardan biriydi" - "Çok üzücü bir olay. Akrabaları ve çadırın içindeki herkes ağlıyor, ben ise onların fotoğrafını çekiyordum. Aslında ben de duygulandım ve heyecanlandım çünkü büyük bir fotoğraf olacağını biliyordum"

İSTANBUL (AA) - AHMED ESAD ŞANİ - Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2018"in birincisi Damir Sagolj, ödüllü fotoğrafına ilişkin, "Bu, çekerken büyük bir etkisi olacağını bidiğiniz ve ne yazık ki güçlü kalan ve gittikçe daha da güçlenen fotoğraflardan biriydi." dedi.

Bangladeş'te çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafıyla "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Bosnalı foto muhabiri Sagolj, birincilik ödülü alan fotoğrafının hikayesini AA muhabirine anlattı.

Sagolj, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan insanların büyük mücadele verdiklerini ve etnik temizlikten kurtulmak için çok tehlikeli bir yolculuk yaptıklarını söyleyerek, "Ancak tehlike orada bitmiyordu. Örneğin fotoğraftaki çocuk büyük ihtimalle zatürreden öldü. Bu, çekerken büyük bir etkisi olacağını bidiğiniz ve ne yazık ki güçlü kalan ve gittikçe daha da güçlenen fotoğraflardan biriydi." diye konuştu.

Rohingya krizini uzun yıllardır takip ettiğini dile getiren Sagolj, bölgede sadece dul ve yetimlerin kaldığı başka bir kampı ararken, ödül alan fotoğrafı çektiği kampa gittiğini kaydetti.

- "Kamplar nereye giderseniz gidin trajediyle dolu"

Foto muhabiri Sagolj, kampta fotoğraftaki çocuğun annesini ve battaniye içinde çocuğu taşıyan bir akrabasını gördüğünü aktararak, "Göçmen kampları nereye giderseniz gidin trajediyle doludur." ifadelerini kullandı.

Dul ve yetimlerin kaldığı kampa gitme işini erteleyerek cenaze hazırlıkları yapan ailenin çadırına gittiğini söyleyen Sagolj, şu bilgileri verdi:

"Çocuğun annesi ve cenazeyi klinikten çadıra taşıyan başka bir akrabayla tanıştım. Aile, çadırda cenaze için hazırlanıyordu. Teyzesi battaniyeyi açıp çocuğun gözlerine yaprakları koydu. Bu geleneği bilmiyordum ve bunun olmasını beklemiyordum. Çok üzücü bir olay. Akrabaları ve çadırın içindeki herkes ağlıyor, ben ise onların fotoğrafını çekiyordum. Aslında ben de duygulandım ve heyecanlandım çünkü büyük bir fotoğraf olacağını biliyordum."

Damir Sagolj, yeşil yaprakların çocuğun sadece gözlerini değil yüzünü de kapatmasının, onu neredeyse anonim hale getirdiğini söyleyerek, "Yani herhangi birinin çocuğu olabilir ve fotoğraf böylece daha fazla insana hitap ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 45 dakika boyunca çadırda farklı fotoğraflar çektiğini aktaran Sagolj, ödül alan fotoğrafın çok güçlü elementler barındırdığını vurguladı.

- "Her ödül, fotoğrafçıları daha fazla çalışmaya teşvik ediyor"

Istanbul Photo Awards 2018'in, dördüncü yılında sektörde giderek daha da önemli bir yere geldiğine dikkati çeken Sagolj, ödüllerin fotoğrafçıları daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini ve benzer konularda daha fazla çalışmak için yeni fırsatlar oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Sagolj, ülkesi Bosna Hersek'te yaşanan savaşın son yıllarını gazeteci olarak takip ettiğini de aktararak, orada yaşadıklarının ise 20 yıllık foto muhabirliği hayatı boyunca gördüğü hiçbir şeye benzemediğinin altını çizdi.

Genelde çatışma bölgelerinde görev yaptığını belirten Sagolj, Bosna'daki savaşın kendisi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ifade etti.

Sagolj'un Reuters için Bangladeş'te çektiği fotoğrafıyla "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görüldüğü Istanbul Photo Awards 2018'e yaklaşık 125 ülkeden 37 bin fotoğraf başvurusu yapıldı.

Ödül alan 180 fotoğraf, İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Özel bir fotoğraf seçkisi de eş zamanlı olarak Taksim Metro istasyonunda İstanbullularla buluşacak.

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Bangladeş Çocuk Damir Sagolj fotoğraf Istanbul Photo Awards sergi yılın fotoğrafı

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