"Herkes ağlarken ben fotoğraflarını çekiyordum"

İSTANBUL (AA) - AHMED ESAD ŞANİ - Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2018"in birincisi Damir Sagolj, ödüllü fotoğrafına ilişkin, "Bu, çekerken büyük bir etkisi olacağını bidiğiniz ve ne yazık ki güçlü kalan ve gittikçe daha da güçlenen fotoğraflardan biriydi." dedi.

Bangladeş'te çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafıyla "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Bosnalı foto muhabiri Sagolj, birincilik ödülü alan fotoğrafının hikayesini AA muhabirine anlattı.

Sagolj, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan insanların büyük mücadele verdiklerini ve etnik temizlikten kurtulmak için çok tehlikeli bir yolculuk yaptıklarını söyleyerek, "Ancak tehlike orada bitmiyordu. Örneğin fotoğraftaki çocuk büyük ihtimalle zatürreden öldü. Bu, çekerken büyük bir etkisi olacağını bidiğiniz ve ne yazık ki güçlü kalan ve gittikçe daha da güçlenen fotoğraflardan biriydi." diye konuştu.

Rohingya krizini uzun yıllardır takip ettiğini dile getiren Sagolj, bölgede sadece dul ve yetimlerin kaldığı başka bir kampı ararken, ödül alan fotoğrafı çektiği kampa gittiğini kaydetti.