Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

25 yaşındaki Yeşim Gökyar, 9 yaşında cilt kanserine yakalandı. Hastane koridorlarında geçen yaşamında tam da umudunun tükendiği, doktorunun "tek çare bacağını kesmek" dediği anda bir arkadaşı aracılığıyla sosyal medya hesabından Orhan Kazan (33) ile tanıştı. Çok az ömrü kaldığını bilen Yeşim, "Ben hastayım. Sana hiçbir şey veremem" dediği Orhan sevdasından vazgeçmedi. Gökyar "Seninle geçireceğim bir gün bir ömre bedel" dedi.

Rüya gibi geçen günlerin ardından çift geçtiğimiz 24 Eylül'de evlendi. Yeşim, evlenmenin mutluluğuyla birlikte çocuk sahibi olmanın hayalini kurmaya başladı. Üstelik hikâyeleri, "Ezber bozan bir aşk hikâyesi" başlığıyla manşetlere bile taşındı. Ancak Orhan Kazan'ın sonraki günlerde genç kadına mutluluk değil kâbus getirdiği ortaya çıktı.

"HASTALIĞINDAN BIKTIM! İNTİHAR ET"



İddialara göre Orhan Kazan, son iki ayda eşine şiddet uygulamaya başladı. Hatta Yeşim Gökyar'a, "Hastalığından bıktım. İntihar et, sen de kurtul ben de kurtulayım" bile dedi.

Kanserin son evresinde olan Yeşim Gökyar, yaşadığı kabus gibi günleri Sabah Gazetesi'nden Beyza Kabasakal'a anlattı. Yeşim Gökyar, "Sürekli arıyordu, bir dakika yalnız bırakmıyordu. Tatlılar gönderiyordu. Kalbimi kazanmak için uğraştı durdu. Ve sonunda evlenme teklifi etti. Kör olmuşum resmen" dedi.