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Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim günü YSK önünde açıklama yapan Muharrem İnce'nin kulağına bir şeyler fısıldayan kişi günlerce konuşuldu. Hatta İnce'nin o akşam bir daha ortada görünmemesinin sebebi olarak çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı. O kişi CHP’nin YSK Temsilcisi ve Ankara Milletvekili adayı Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ydu. Peki Yakupoğlu o gün İnce'ye neler söyledi? Günler sonra ortaya çıktı...

24 Haziran günü CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne gitmişti.

YSK önünde İnce açıklama yaparken arkasında bulunan bir kişi, komplo teorilerine neden olmuştu.

Sosyal medyada o kişinin İnce’yi tehdit ettiği ileri sürülmüştü. İnce ise daha sonra yaptığı açıklamada komplo teorilerinin doğru olmadığını söylemişti.

YAŞANANLARI ANLATTI

Herkesin merak ettiği YSK önündeki kişi, CHP’nin YSK Temsilcisi ve Ankara Milletvekili adayı Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ydu.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, köşesinde komplo teorilerine neden olan YSK önündeki o anda Yakupoğlu’nun İnce’ye ne söylediğini yazdı.

Saygı Öztürk, o gün YSK önünde konuşulanları taraflara sordu. Öztürk aldığı yanıtları aktardı. Yakupoğlu, o gün yaşananları Öztürk’e şu ifadelerle anlattı:

'ERDOĞAN SÖZCÜĞÜ CÜMLEDE GEÇTİ'

“YSK'da, Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasıyla ilgili bir sorun çıktığını öğrenmiştik. Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bölümde, mührün basılacağı dairenin altında küçük bir halka daha oluşmuştu. Bunun bir basım hatası mı, yoksa bir işaret mi olduğu ele alınacaktı. AKP temsilcisi, bunun işaret değil, basım hatası olduğunu söylüyordu.

Muharrem İnce'nin, CHP milletvekilleri Engin Altay ve Yaşar Tüzün'le birlikte YSK önüne geleceği bilgisi bana iletilince karşılamak ve bilgilendirmek için aşağıya indim. Bulunduğumuz yere yakın 30-40 kamera vardı. Orada, Sayın İnce'ye örneğin, Tekirdağ olayını anlatırken ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi', ‘Recep Tayyip Erdoğan', ‘oy pusulaları' sözcükleri de geçti. Tekirdağ'daki oy pusulasını anlatıp, henüz karar verilmediğini de belirttim.

YSK Başkanı'nın makamında olduğunu, arzu ederse ziyaret edebileceklerini de belirttim. Muharrem Bey de, “Böyle bir ziyaretin bu aşamada yanlış anlaşılabileceğini' söyledi.’”

'TEHDİT ALMADI'

Saygı Öztürk, İnce’nin daima yanında olan TBMM Başkanvekili CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’e de YSK önünde neler yaşandığını sordu. Öztürk, Tüzün’ün söylediklerini şöyle aktardı:

“YSK önünde, hepimizin çok yakından tanıdığı partimizin YSK Temsilcisi Hadimi Bey'den seçimle ilgili kısa bir bilgi aldık. YSK Başkanı'na gidilip gidilmemesi konusu da konuşuldu. Uygun olmayacağı değerlendirildi. Oradan ayrıldıktan sonra otele geldik. Otelde, bizimle birlikte çalışan 40-50 kişi vardı. İllerden bilgiler alıyorduk, genel merkezle sürekli temas halindeydik.

Muharrem Bey'in tehdit edildiğini söyleyenler şunu çok iyi bilsin ki ne telefonla, ne şahsen kimseden tehdit almadı. Eğer böyle bir durum olsa meydan okuruz, kamuoyuna açıklarız. Çünkü, kimseye karşı bir gebeliğimiz yok. Gece-gündüz çalıştık. YSK Başkanı'nın, gece yarısından sonra sonuçları açıklamasından sonra, Sayın İnce de gerekli açıklamayı genel merkezde gün içinde yapmaya karar verdi. Muharrem Bey sanıyorum saat 02.30 civarında otelden eşiyle ayrıldı ve saat 09.00'da kafede buluşmak üzere Yaşamkent'te bulunan evine gitti. Sabah da kafede buluştuk.”

SEÇİM GECESİ NEREDEYDİ

Saygı Öztürk, Muharrem İnce’nin seçim gecesi nerede olduğuna dair Tüzün’ün söylediklerini de şu ifadelerle aktardı:

“Muharrem İnce'nin, seçim akşamı Swiss Otel'in 8. katında bulunduğunu, milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Engin Altay'ın da çalışmaları oradan koordine ettiğini duyurmuştuk. Tüzün, ‘Evet, o gece oradaydık ve seçim sonuçlarını oradan takip ettik. Genel merkezle de sürekli görüşüyorduk’ dedi. Tüzün'ün sözlerine de inanmıyorsanız, benden bu kadar…”

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ERDOĞAN RESMİNİN ALTINDA İKİNCİ BİR HALKA DAHA VARMIŞ,MIŞ.. HEEE VAR..ÇİFT MÜHÜR VURUP ÇİFT OY SAYILSIN DİYEDİR..SANKİ ERDOĞANIN BUNA İHTİYACI VAR..İKİNCİ HALKA YI VATANDAŞ ÇİZMİŞ ELİYLE YEREL SEÇİMDE TEKRAR GELMİYEYİM GELMİŞKEN ERDOĞANA İKİ KEZ OY VERİYİM,YERELEDE SAYSINLAR DİYE..
ADAM KAZANDI DAHA NE OLSUN DEMİŞ
hikayeler hikayeler
Neden morali bir anda bozuldu ve taşkınlık yapmayın, sonucu kabul edin dedi???????
he yaaaaa tam da öyleee
çevir kazı yanmasın bırakın bu işleri
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