Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon’da AKP’li gençlere yaptığı konuşmada, “Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum. En önemli görev Trabzon milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder” dedi. Soylu’nun bu sözleri Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ankara koridorlarında Süleyman Soylu’nun önümüzdeki birkaç gün içinde istifasını sunacağı konuşulmaya başlandı. SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA EDİYOR? Soylu’nun neden istifa edeceğine ilişkin ise çeşitli söylentiler hakim. Sözcü'nün haberine göre, bunlardan en çok dillendirileni ise Soylu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok yakın olan bazı bakanlarla arasında yaşanan gerginlik.

AKP HÜKÜMETLERİNİN 6’NCI BAKANI İçişleri Bakanlığı görevinde ise seçim dönemlerinde ve 7 Haziran döneminde kurulan geçici seçim hükümetinde yer alan tarafsız bakanlar (Osman Güneş, Sebahattin Öztürk ve Selami Altınok) dışında 6 bakan görev yaptı. Bunlar sırasıyla şöyle; Abdülkadir Aksu- (18 Kasım 2002 – 8 Mayıs 2007)

Beşir Atalay- (29 Ağustos 2007 – 8 Mart 2011)

İdris Naim Şahin – (6 Temmuz 2011 – 24 Ocak 2013)

Muammer Güler – (24 Ocak 2013 – 25 Aralık 2013)

Efkan Ala – (25 Aralık 2013 – 31 Ağustos 2016)

Süleyman Soylu – (31 Ağustos 2016 – Görevde) SONRADAN AKP’Lİ… 1969 İstanbul doğumlu olan Süleyman Soylu, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa´da tamamladı. Lise eğitimini Plevne Lisesi´nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek kariyerine 1990 senesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) aracı kurumlarında başladı. 1989 senesinde okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Süleyman Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra halen ticari hayatını da sürdürmekte.

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR? Türkiye siyasetine ilk olarak 1987 senesinde giren Süleyman Soylu, Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisindeki aile geleneğini devam ettirerek merkez sağ Doğru Yol Partisi'nin Gençlik Kolları'nda göreve başladı. 1987-90 yılları arasında, DYP İstanbul İl Teşkilatının Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve teşkilat başkanlığı görevini üstlendi. 1995 yılında DYP Gaziosmanpaşa ilçe örgütünün yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kısa bir süre sonra 17 Temmuz 1995 tarihinde bahsi geçen ilçe teşkilatının başına getirilen Soylu, 25 yaşında “Türkiye´nin en genç ilçe başkanı” unvanını aldı. Dört sene sonra 29 Nisan 1999 tarihinde İstanbul il başkanlığı görevini geldi ve 2002 Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayı oluncaya dek bu görevi yürüttü. Süleyman Soylu, Doğru Yol Partisi´ndeki önemli görevlere getirildiğinde o dönemin parti Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili olan Tansu Çiller´in partili genç gözdelerinden olmuştu. DYP'nin 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri öncesinde ANAP'la birleşme çabaları esnasında Demokrat Parti ismini alarak girdiği seçimlerde baraj altında kalması sonrasında Mehmet Ağar´ın istifasının ardından yapılan olağanüstü genel kurulun üçüncü turunda Süleyman Soylu, geçerli 800 oyun 529'unu alarak genel başkanlığa seçildi.

Meclis önünde kendini yakan işçiden şok çıkış: Süleyman Soylu bana söz verdi 15 Kasım 2008'de gerçekleştirilen Nevval Sevindi ve Refaiddin Şahin'in de aday olduğu DP 9. Olağan Kongresi'nde 993 oy geçerli oyun 922'sini alan Süleyman Soylu, genel başkanlığa yeniden seçildi. 2009 Yerel Seçimleri öncesinde, hedefinin 2007 Genel Seçimleri'nde elde edilen yüzde 5,4'lük oy oranının üstüne çıkmak olduğunu söyledi ve “Yüzde 5,4'ün altında kalırsak çekilirim” dedi. Yerel seçimlerde il genel meclisi oylamasında partisi yüzde 4 oy alınca Süleyman Soylu, seçimin ertesi günü yaptığı açıklamada “Ben bildiğiniz siyasetçilerden değilim” diyerek istifa edeceğini ve kongrede aday olmayacağını açıkladı. Ancak ‘parti tabanının ısrarlarını gerekçe gösteren’ Süleyman Soylu, 12 Mayıs'ta bu kararını değiştirdiğini ve tekrar aday olacağını açıkladı. 16 Mayıs 2009'da kendi talebi ile gerçekleşen 5. Olağanüstü Büyük Kongre'de 3. tur oylaması öncesinde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu süreçten sonra, ülke çapındaki değişik üniversitelerden ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden gelen davetlerle Türkiye’nin bir çok bölgesinde konferans ve panellere katıldı.