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Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 09:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'istifa sinyali' vermesi, Ankara koridorlarını karıştırdı. Kulislerde Süleyman Soylu'nun 'neden istifa edeceğine ya da neden görevden alınacağına' dair çok sayıda iddia var. İşte AKP hükümetlerinin en çok koltuğu değişen İçişleri Bakanlığında son durum...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon’da AKP’li gençlere yaptığı konuşmada, “Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum. En önemli görev Trabzon milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder” dedi.

Soylu’nun bu sözleri Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ankara koridorlarında Süleyman Soylu’nun önümüzdeki birkaç gün içinde istifasını sunacağı konuşulmaya başlandı.

SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA EDİYOR?

Soylu’nun neden istifa edeceğine ilişkin ise çeşitli söylentiler hakim. Sözcü'nün haberine göre, bunlardan en çok dillendirileni ise Soylu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok yakın olan bazı bakanlarla arasında yaşanan gerginlik.

AKP HÜKÜMETLERİNİN 6’NCI BAKANI

İçişleri Bakanlığı görevinde ise seçim dönemlerinde ve 7 Haziran döneminde kurulan geçici seçim hükümetinde yer alan tarafsız bakanlar (Osman Güneş, Sebahattin Öztürk ve Selami Altınok) dışında 6 bakan görev yaptı. Bunlar sırasıyla şöyle;

Abdülkadir Aksu- (18 Kasım 2002 – 8 Mayıs 2007)
Beşir Atalay- (29 Ağustos 2007 – 8 Mart 2011)
İdris Naim Şahin – (6 Temmuz 2011 – 24 Ocak 2013)
Muammer Güler – (24 Ocak 2013 – 25 Aralık 2013)
Efkan Ala – (25 Aralık 2013 – 31 Ağustos 2016)
Süleyman Soylu – (31 Ağustos 2016 – Görevde)

SONRADAN AKP’Lİ…

1969 İstanbul doğumlu olan Süleyman Soylu, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa´da tamamladı. Lise eğitimini Plevne Lisesi´nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek kariyerine 1990 senesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) aracı kurumlarında başladı. 1989 senesinde okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Süleyman Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra halen ticari hayatını da sürdürmekte.

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SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Türkiye siyasetine ilk olarak 1987 senesinde giren Süleyman Soylu, Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisindeki aile geleneğini devam ettirerek merkez sağ Doğru Yol Partisi'nin Gençlik Kolları'nda göreve başladı.

1987-90 yılları arasında, DYP İstanbul İl Teşkilatının Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve teşkilat başkanlığı görevini üstlendi. 1995 yılında DYP Gaziosmanpaşa ilçe örgütünün yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kısa bir süre sonra 17 Temmuz 1995 tarihinde bahsi geçen ilçe teşkilatının başına getirilen Soylu, 25 yaşında “Türkiye´nin en genç ilçe başkanı” unvanını aldı. Dört sene sonra 29 Nisan 1999 tarihinde İstanbul il başkanlığı görevini geldi ve 2002 Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayı oluncaya dek bu görevi yürüttü.

Süleyman Soylu, Doğru Yol Partisi´ndeki önemli görevlere getirildiğinde o dönemin parti Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili olan Tansu Çiller´in partili genç gözdelerinden olmuştu. DYP'nin 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri öncesinde ANAP'la birleşme çabaları esnasında Demokrat Parti ismini alarak girdiği seçimlerde baraj altında kalması sonrasında Mehmet Ağar´ın istifasının ardından yapılan olağanüstü genel kurulun üçüncü turunda Süleyman Soylu, geçerli 800 oyun 529'unu alarak genel başkanlığa seçildi.

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15 Kasım 2008'de gerçekleştirilen Nevval Sevindi ve Refaiddin Şahin'in de aday olduğu DP 9. Olağan Kongresi'nde 993 oy geçerli oyun 922'sini alan Süleyman Soylu, genel başkanlığa yeniden seçildi.

2009 Yerel Seçimleri öncesinde, hedefinin 2007 Genel Seçimleri'nde elde edilen yüzde 5,4'lük oy oranının üstüne çıkmak olduğunu söyledi ve “Yüzde 5,4'ün altında kalırsak çekilirim” dedi. Yerel seçimlerde il genel meclisi oylamasında partisi yüzde 4 oy alınca Süleyman Soylu, seçimin ertesi günü yaptığı açıklamada “Ben bildiğiniz siyasetçilerden değilim” diyerek istifa edeceğini ve kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Ancak ‘parti tabanının ısrarlarını gerekçe gösteren’ Süleyman Soylu, 12 Mayıs'ta bu kararını değiştirdiğini ve tekrar aday olacağını açıkladı. 16 Mayıs 2009'da kendi talebi ile gerçekleşen 5. Olağanüstü Büyük Kongre'de 3. tur oylaması öncesinde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu süreçten sonra, ülke çapındaki değişik üniversitelerden ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden gelen davetlerle Türkiye’nin bir çok bölgesinde konferans ve panellere katıldı.

12 Eylül Referandumu için sunulan anayasa değişikliği paketinin, Türkiye’nin dönüşümü ve demokratikleşmesi için hayati öneme sahip olduğunu gören Süleyman Soylu, ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi ve arkadaşları ile birlikte Türkiye’yi dolaşarak ”evet” oyu tercihinin sebeplerini milletle paylaştı. Bu faaliyetinin ardından Hüsamettin Cindoruk'un genel başkan olduğu DP'den ihraç edildi.

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AKP Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktif siyasete yeniden davet edilen Süleyman Soylu, 5 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen AKP Genel Merkezi'nde genişletilmiş grup toplantısında düzenlenen törenle resmi olarak AKP'ye katıldı. 30 Eylül 2012'de AKP MKYK'sına seçilmiş, müteakiben AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Süleyman Soylu, 64. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atandı.Soylu 31 Ağustos 2016’da ise İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

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Süleyman Soylu akp ak parti

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
en çok çocuklarını özlemiş ben bu adamın çocuğu olsam beni hiç görmemesini böyle bir babam olmamasını tercih ederim
@ergunerkmener eminim Soylu da senin gibi kanı sütü bozuk birinin çocuğu olmamasını ister!
@ergunerkmener öz babanda senin hakkında aynısı düşünüyor. keşke o hatayı yapmasaydım diye
@ergunerkmener yavrum zaten senin böyle asil bir kandan o ana rahmine düşmen milyonda bir ihtimali yok çünkü bu adam sizin kansız babalarınızı kurutmaya and içti;))
bu soylunun ne yanlisini gordunuz insanlar hic kendine bakmazmi yaa adam gibi adam soylu
@ergunerkmener çocuklarının her daim başlarını yerde bırakacak bir baba olarak kalacaktır
@harun_kocak TUHAF TARTIŞMA!!!
tayyip beyin şu konuda zekasına hayranım..DÜŞMANINI YANINDA TUT NE YAPTIĞINI BİL TAKTİĞİ.son yıllar da akp ye önemli transferler yapıldı; örnek olarak numan kurtulmuş, tuğrul Türkeş, süleyman soylu vs gibi. peki bunlar ne oldu geldiler, bakanlık görevi yaptılar kısa süre ve refize edildiler..çok güzel bir taktikti tıkır tıkır işledi...kulanılanlar şimdi kestiler seslerini oturuyorlar ceylan derilerin de; ee süleyman'a da gelmişti sıra o da artık ceylan derili koltuğuna geçecek tabiki...tekrar tayyip beyi kutlarım, taktik uzmanı..BUNLARIN İÇİNDE TEK ERKEK ÇIKTI MERAL HNM EVET ERKEK DİYORUM :)))
@serbay3858 Bu Tayyip'in zekası değil.İnsanların menfaatleri ve koltuk sevdasına şahsiyetlerini satmasıdır.Düne kadar AKP yi yerden yere vuran bu adamlar değilmiydi.Numan,Süleyman...Bakaım sırada kim var.
sırada bahçeli var
akp süleyman soylu gibi birini harcarsa seçim zamanı nı iki defa düşünsün derim. böyle vatan millet dini islam sevdalısı bir insanı harcamak akp nin yapacağı en büyük hata olur. onun konuşmalarını alkışlayarak ve ağlayarak dinledim, böyle yürekli yiğit biri zor bulunur. AKP SÜLEYMAN SOYLU İÇİN BİR DAHA DÜŞÜN BENCE.
bütün hemşehrilerini işe alan çift partili soylu biraz dinlenme zamanın geldi herhalde race öyke karar vermiş olabilir
@kaya6062 sen şaka yapıyorsun, bir insana köle olmak kendi kararlarını kendisi veremeyerek ülkenin yönetimine talip olmak, ben birinin itiyim demek,tutarsız yalaka olmak, koltuk sevdasına partisini terketmek, daha bin tane menfi tarafını yazabilirim, böyle birisini kardeşiysen bile övme, övüyorsan aynı karakterdesin.
@kaya6062 Sen ağlamaya devam et kardeş...sakın durma...
@kaya6062 referandumda bir kahvede de dinledin mi bir vatandaş çıkıyor diyorki; akp ye oy vermeyenleri işe soktunuz ben 12 yıldır size oy veriyorum beni işe sokmadınız diyor Süleyman Beyde haklısınız doğru söylüyorsunuz diyor ve yardımcı olacağını söylüyor bu nedemektir sizce bu şu şekilde yorumlanmazmı adamı olan herkese torpil yaptınız bana yapmadınız diyor Süleyman beyde haklısın sanada torpil yapalım diyor.
@kaya6062 HAHHAAHA PEK SAFSIN KARDEŞ.
Zamanı gelen gidiyor...kalmak için yaptıkları çabalar yürek sızlatıyor...
ZAVALLI ÜLKEM .
Sayın bakan alınmasın bu güne kadar içişleri bakanları içinde birebir terörle mücadele eden strateji geliştiren tek bakan....terörün korkulu rüyası..
Adam ilk defa Terorle mücadele eden bir bakan..bence kalmali
halkın milletin neferi ol şahısların değil sülümen beg..
YİYİN BİRİBİRİNİZİ GARİ..
Meral Akşener geliyor gümbür bümbür hemde
Böyle fırıldaktan kimseye hayır gelmez. Türkiye'ye asla!
BU KADAR KUFURE BU KADAR BAKANLIK.. AZCIKDAHA KUFRETSEYDİN AZDA KALIRDIN KOÇUM
Kişinin değil, güçlünün değil, dönemin değil; görevin, milletin, vatanın neferi olunur!...
Sözcü gazetesinin haberine inanmıyorum, sözcü gazetesi Yahudilere, Ermenilere ve şer odaklarına çalışan bir gazete
sen kime calisiyorsun bop baskanliginami gec arka koltuga ve konusma
firavun muydu nefer mi bildiğimiz siyasetçilerensin ne farkın var hangisi doğru eyvsoylı
şuan akp ye oy vermeye yuźde 60 daha kararliyim 1 kac isim daha var onalrda yolansa full time paket teslim :))
HIZI GİTTİ....TEZ YORULDU....
Yarın Hakkın diyarina varinca Suleymandan alır hakkın karinca
omurgasız dün ne dedinn bugün ne diyon senin gibi adamın orada ne işi var
PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN DERLER . AKP YE ERDOĞAN PAŞA GİYDİRİRKEN BIR ANDA PİLAVDAN DÖNDÜ . NE KAŞIĞI KIRILDI NE BİŞEY OLDU. SORUYORUM O ZAMAN SOYLUMU ? YOKSA ? ÇOKK SOYLUMU :) ????????????????????
süleyman soylu harcanacak bi adam değil terörle mücadelede bu kadar öne çıkan sürekli askerin polisin yanında olan sürekli sahada olan dağda tepede hazır bulunan söylemlerinde asla geri vites olmayan bi adam çok şey kaybeder akp
beyinsizler sasirdi
Bir Ak partili olarak çok yerinde olmuş diyorum. Parti içerisindeki kangrenlerden biridir. Bu adamın ne kişiliği ne yaşam tarzı ne de siyasi duruşu ak partinin misyonuyla bağdaşmıyor. O kalsaydı ben giderdim :) .
Neden istifa ettiğine dair bukadar yazıya ne gerek var birileri et demiştir o kadar. özeti bu
sen o makama dişinle tırnağınla gelmedin.o makama taklalarla geldin.dik dur eğilme bu taklacılar seninle.
SOYLU ADAM
DP başında iken AKP ve RTE için sözlerinden sonra AKP ye geçip başındakine emrindeyim diyen birinin ŞAHSİYETİ-KARAKTERİ için herkes her türlü düşünebilir ve haklıdır. ALLAH BENİ,AİLEMİ VE SEVDİĞİM MİLLETİMİN GÜZEL İNSANLARINI BU TÜR HALLERDEN KORUSUN. MAKAM-MEVKİ-MAL-MANSIP gelip-geçicidir.HİKAYELERİ DAHİ HOŞ OLMAYAN biri.
MAAŞALLAH SANKİ İÇİŞLERİ BAKANLARI LİSTESİ DEĞİL, FETÖCÜLER ANSİKLOPEDİSİ!! AKŞENER'E ÇAMUP ATANLAR, AÇIP AÇIP BU LİSTEYİ OKUSUN.
Ben haberde sadece şu kısma takildim sonradan ak partili ne demek ak parti kaç senelik bir siyasi parti ki sonradan ak partili olmayan isim mi var ak partiyi kurarken çeşitli siyasi partilerde görev almış ağırlıkla merkez sağda görev almış isimlerle yola çıkıldı refah ve doğru yol yani şimdiki demokrat parti karması bir parti oluşturuldu tabi ki bunların yanında anavatan dsp gibi partilerde görev alanlarda oldu. İşin özü su sonradan ak partili diyemezsiniz sizde önceden refahliydiniz, dogruyolcuydunuz, anapliydiniz herkes devsirildi kimse cümlemi yanlış anlamasın
bence akp yok olmalı
Sn Bakan alçaldıkça alçalma,onun bunun kulu kölesi, eri,erbaşı,çeri başı,asesi,bekçisi ,özel güvenlik elemanı vede neferi olmana gerek yok,bir insan bu ülkenin şanlı bir bakanlık mevkisine öyle yada böyle dahi olsa ulaşmış olsa bundan sonra çocuklarına bırakacağın çok ulvi bir hatıran olmalı,hala nefer olmana başka bir kulun kölesi olmana gerek yok.İşte ayrıştığımız yer ta burası.İnsanımıza neslimize birazcık onurlu,şerefli,haysiyetli ,menfaat için dinin imanını hiçe sayan örnek oluşmasın.Ahlaklı riyakar olmayan mümin,maneviyatı güçlü insanlar,güzel ahlaklı nesil olsun.
O makamlar babadan kalma değil,bak indiğinde vatandaştan nasıl ilgi göreceksin,makama saygı olur ama şahıslara pek itibar edilmez.
Demek ortada AKP denen bir parti yok ki AKP'nin neferi olasın. Onun için Erdoğan'ın neferi sin. Bunun adı diktatörlüktür.
Hiç kimsenin yeri doldurulamaz degildir.Ayrica gittigidiyor yok bakanin.
SOYLU İYİ ÇALIŞTI AMA, AMA İŞTE.AMASI ADININ FETTULLAH İLE ANILMASI.YANINA ALDIĞI BAKAN YRD.İÇİNDE AYNI ŞEYLER SÖYLENİYOR. DEDİ KODU. HA SONRADAN AK PARTİLİ DENİLMESİ YANLIŞ.ÇÜNKÜ AK PARTİ İÇİNDE BUNA BENZER ÖRNEK ÇOK.YANİ SONRADAN AK PARTİLİ.REİSİMİZ SOYLUYU GÖREVDEN ALACAKSA KESİNLİKLE BİR BİLDİĞİ VARDIR.SOYLU YANINA ALDIĞI BAKAN YRD. DİKKAT ETMELİYDİ.BAZI ŞEYLERİ REİSİMİZİN DEDİĞİ GİBİ YAPMADIĞI İÇİN SONUCU DA BUDUR. BİR AK PARTİDEN NELER GELDİ NELER GİTTİ.HALA AYAKT AK PARTİ OLMAYA DA DEVAM EDECEK.
Zavallı şahsiyetsiz siyaset cambazı soylu 'mu soysuz mu.
“Ben bildiğiniz siyasetçilerden değilim” DEMESİ DOĞRUDUR. KENDİ PARTİSİNDEN AFAROZ EDİLDİ. AKP DE DE VASIFSIZ OLDUĞU İÇİN KULLANDILAR VE KAPASİTESİ ÜZERİNDE BAKANLIK YAPTIRDILAR. ESİP, GÜRLEYİNCE MİLLETTEN ALDIĞI TEPKİ SONUNDA , AKP LİLER" IIIII" DEDİ..
AKPNİN İÇİNDE HALA İL İLÇE BAŞKANLARININ BAZILARI BASİRETSİZ AKPYE YAKIŞMAYAN İNSANLAR AKP SEÇİMLERE KADAR TOPLUMUN HAKLI SEBEPLERLE SEVMEDİĞİ BAŞKANLARINI ALARAK YERİNE AKPYE YAKIŞIR İNSANLARI GETİRMESİ LAZIM
Bir Ak partili olarak çok yerinde olmuş diyorum. Parti içerisindeki kangrenlerden biridir. Bu adamın ne kişiliği ne yaşam tarzı ne de siyasi duruşu ak partinin misyonuyla bağdaşmıyor. O kalsaydı ben giderdim :) .
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