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Herkes el ele verdi... "Hayata tutma" seferberliği kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

  FERİKÖY'de bir kişi yol kenarında kalp krizi geçirdi.

Herkes el ele verdi... "Hayata tutma" seferberliği kamerada

Yılmaz BEZGİN- Meral AKBULUT/ İSTANBUL, (DHA) FERİKÖY'de bir kişi yol kenarında kalp krizi geçirdi. Fenalaşan kişiye yardım için çevredekiler seferler oldu. Aracını durdurup yardıma koşan bir taksi sürücünün öncülüğünde kalp krizi geçiren kişiyi hayatta tutma çabası kameraya yansıdı.

Olay 30 Haziran'da Aya Dimitri Kilisesi'nin önünde yaşandı. Sabah saatlerinde bir yakının vaftiz törenine katılan bir kişi, çıkışta kilisenin önünde fenalaştı. Kısa sürede yere yığılan bu kişinin yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. Bu sırada yoldan geçen taksi şoförü de aracını durdurdu. Adamın yere yığıldığını gören taksi sürücüsü önce yaşlı adamı yere yatırdı ardından düzenli olarak kalp masajı yaptı. O kalp masajı yaparken çevredekiler de olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin kalp krizi geçirdiğini belirtti. Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı hayatta tutan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ASKERDE SAĞLIK EĞİTİMİ ALDIM"

Olayı anlatan taksi şoförü Nazım Murat Cihan, “Bir insana yardımımız dokunduysa ne mutlu bana" dedi. Cihan, "Kurtuluş son durakta yolcu bırakmıştım. Yolcuyu bıraktım, geri döndüm gelirken bir kişi 'hasta var' dedi. Durdum, taksiden indim hastayı almak için. Hastanın kalp krizi geçirdiğini gördüm. O anda işte askerde almış olduğum sağlık eğitiminden dolayı ilk müdahaleyi yapmak istedim. Kalp masajı ile adamı hayata döndürdüm. Sonra işte vatandaşlar ambulansı çağırmıştı, ambulansı bekledim. Adam kendine geldikten sonra oradan uzaklaştım" şeklinde devam etti.

"TAKSİCİLERE İLK YARDIM KURSU VERİLMELİ"

'Bir taksicinin ilk yardım eğitimi alması şart bence' diye konuşan taksici Cihan, " Belediye taksiciler için belediye ruhsatı, SRC gibi belgeler isteyeceğine taksicilerden ilk yardım belgesi istese bence daha mantıklı olacak. Yani bir taksicinin ilk yardım eğitimi alması şart bence. Çünkü biz de hasta taşıyoruz. Günde en az bir hasta götürüyoruz hastaneye" diyerek devam etti.
Olayın meydana geldiği kilisenin karşısında fırın işletmeciliği yapan ve kalp krizi geçiren vatandaşı ilk fark edip yardıma koşanlardan Abdulhakim Erenkaya ise, " Ben dükkanın önündeydim, eşi ve kendisi elektrik panosunun üstünde otururken bir baktım ki fenalaşmaya başladı. Hemen koşmaya başladım, baktım, taksiciyi çağırmaya başladım elimi kaldırdım hemen arkadaş geldi. Taksici geldi onu aşağıya yatırdı. Ben de su almaya başladım, arkadaş da ona masaj yapmaya başladı"' diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Herkes el ele verdi... Herkes el ele verdi... Herkes el ele verdi... Herkes el ele verdi...

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