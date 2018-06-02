"Herkes görevdeymiş gibi dava uğruna çalışmaya devam ediyor"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kim şu an görevde olursa, görev sorumluluğu almış olursa olsun, 16 yıldır bu davaya hizmet eden herkes sanki görevdeymiş gibi dava uğruna çalışmaya devam ediyor. O yüzden bizim diğer partilerden, sivil toplum kuruluşlarından en büyük farkımız bu olsa gerek." dedi.

Bakan Arslan, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı tarafından partide geçmişte görev yapmış ve hala görev yapan partililerin katılımıyla bir restoranda gerçekleştirilen "vefa iftarı" programında, AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu söyledi.

Dostlarla bir araya geldiğinde her zaman duygulandığını dile getiren Arslan, "Sebebi şu. Kim şu an görevde olursa, görev sorumluluğu almış olursa olsun, 16 yıldır bu davaya hizmet eden herkes sanki görevdeymiş gibi dava uğruna çalışmaya devam ediyor. O yüzden bizim diğer partilerden, sivil toplum kuruluşlarından en büyük farkımız bu olsa gerek. Biz görevi yeni arkadaşımıza devrederiz ama sanki görevdeymişiz gibi çalışmaya devam ederiz." diye konuştu.