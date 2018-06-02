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"Herkes görevdeymiş gibi dava uğruna çalışmaya devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Kim şu an görevde olursa, görev sorumluluğu almış olursa olsun, 16 yıldır bu davaya hizmet eden herkes sanki görevdeymiş gibi dava uğruna çalışmaya devam ediyor. O yüzden bizim diğer partilerden, sivil toplum kuruluşlarından en büyük farkımız bu olsa gerek"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kim şu an görevde olursa, görev sorumluluğu almış olursa olsun, 16 yıldır bu davaya hizmet eden herkes sanki görevdeymiş gibi dava uğruna çalışmaya devam ediyor. O yüzden bizim diğer partilerden, sivil toplum kuruluşlarından en büyük farkımız bu olsa gerek." dedi.

Bakan Arslan, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı tarafından partide geçmişte görev yapmış ve hala görev yapan partililerin katılımıyla bir restoranda gerçekleştirilen "vefa iftarı" programında, AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu söyledi.

Dostlarla bir araya geldiğinde her zaman duygulandığını dile getiren Arslan, "Sebebi şu. Kim şu an görevde olursa, görev sorumluluğu almış olursa olsun, 16 yıldır bu davaya hizmet eden herkes sanki görevdeymiş gibi dava uğruna çalışmaya devam ediyor. O yüzden bizim diğer partilerden, sivil toplum kuruluşlarından en büyük farkımız bu olsa gerek. Biz görevi yeni arkadaşımıza devrederiz ama sanki görevdeymişiz gibi çalışmaya devam ederiz." diye konuştu.

Arslan, geçmiş dönemlerde Iğdır'a geldiğinde vatandaşlara söz verdiğini belirterek, gençlere iş imkanı sağlamak için çalışma yürüttüklerini aktardı.

Üniversiteyi geliştirmek adına 1700 kişilik öğrenci yurdu yapacaklarına işaret eden Arslan, bununla ilgili karar alındığını, projelerin hazırlandığını, en geç eylül ayında ihalenin yapılıp kazma vurulacağını anlattı.

Iğdırlı gençlere iş imkanı için çağrı merkezi yapacaklarını söylediğini belirten Arslan, "Bugün çağrı merkezini inceledik, işler son aşamaya geldi. Iğdırlı gençlerden başvurular alınmaya başlandı. İnşallah bir ay içinde bunları da bitirip Iğdırlı gençlerin çağrı merkezinde çalışmasını sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Arslan, Iğdır'a yeni bir hükümet konağı yapılması için de çalışmaların başlatıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Valiliğimizle birlikte çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığından yer tahsisini hükümet konağına çevirip gereğini yapacağız. Tuzluca Meslek Yüksekokulunu da Tuzluca'da hizmet verir hale getireceğiz. Iğdır'da 5 bin olan üniversite öğrenci sayısını bu sene 8 bine çıkarıyoruz, çok önemli bir rakam. Üniversite demek fabrika demek."

Bakan Arslan, iftarın ardından AK Parti milletvekili adayları Ahmet Tutulmaz ve Hasan Güneş ile Tansu Çiller Caddesi'ndeki AK Parti seçim bürosuna gelerek partililerle sohbet etti.

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