Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Köprüsü korkuluklarında üzerinde sadece şort bulunan, başından akan kan nedeniyle üzeri kanlar içinde kalan şahsı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İntihar teşebbüsünde bulunacağı düşünülen şahıs güçlükle bulunduğu yerden indirildi. Adının S.A. olduğu belirlenen ve aşırı derecede alkollü olduğu gözlenen vatandaş, 112 görevlilerinin başına yaptığı müdahale ve üzerini temizlemesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"BENİ HAPSE ATACAKLAR, BEN Mİ YAPTIM?"



S.A.'nın darp edildiği ihtimalini de değerlendiren polis, şahsın iki arkadaşını da ifadelerine başvurmak üzere gözlem altına aldı. Polisle birlikte ambulanstaki yaralı şahsın yanına gelen bir arkadaşı "Söylesene ben mi yaptım anlatsana, beni hapse atacaklar bunu sana ben mi yaptım?" dedi. Ancak S.A. soruya cevap veremedi.

ATLAMAK İSTERKEN DÜŞTÜ



S.A.'nın alkol aldıktan sonra köprüden ırmağa atlamak istediği, köprünün merdivenlerinde düşerek başını yere çarptığı, başından akan kana aldırmaksızın ırmağa atlamak için köprü üzerinde yürüyerek korkuluklara çıktığı belirlendi.

İHA

