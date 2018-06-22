2017 nüfus verilerine göre herkes kütüğünde yazan kente dönseydi Türkiye'deki nüfus yoğunluğu haritası çok farklı oluyor. Verilere göre herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, nüfus dağılımı her ile orantılı şekilde olacaktı. İstanbul'un 15 milyon olan nüfusu 2 milyon 530 bine kadar düşecek, en kalabalık il 2 milyon 697 milyon nüfusuyla Şanlıurfa olacaktı.
İSTANBUL'DA NEREDEYSE KİMSE KALMIYOR
2017 nüfus sayımına göre 15 milyon olan İstanbul nüfusu bir anda 2 milyon 530 bine düşüyor.
BİRİNCİLİĞİ ŞANLIURFA'YA KAPTIRIYOR
İstanbul, bu rakamla Türkiye'nin en kalabalık kenti ünvanını, nüfusu 2 milyon 697 milyona düşen Şanlıurfa'ya kaptırıyor.
ANKARA VE İZMİR BÜYÜK NÜFUS KAYBEDİYOR
Ankara'nın nüfusu yaklaşık 3,5 milyon düşerek 2 milyona iniyor. İzmir de aynı akıbetle karşı karşıya. İzmir'in 4,2 olan nüfusu, 1,9 milyona düşüyor.
SİVAS'IN NÜFUSU 2 MİLYONA DAYANIYOR
Buna karşın, Sivas'ın nüfusu 1,9 milyona yaklaşırken, nüfusu 2 milyonun üzerine çıkan Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya gibi iller, diğer bütün büyükşehirleri geride bırakıyor.
Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?
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