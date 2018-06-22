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Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

Türkiye'de "nerelisin" sorusuna neredeyse hiç kimse kısa ve net bir cevap veremez. "İstanbulluyuz ama kütük Sivas", "İzmir doğumluyum ama aslen Malatyalıyız" sözleri, Türkiye'deki nüfus hareketliliğinin kısa tarihi gibidir. Peki Türkiye'deki herkes, kütüğünün yani asıl kökünün bağlı olduğu yere dönseydi, Türkiye'de nasıl bir nüfus dağılımı olurdu? İstanbul'un nüfusu kaça düşer, en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

2017 nüfus verilerine göre herkes kütüğünde yazan kente dönseydi Türkiye'deki nüfus yoğunluğu haritası çok farklı oluyor. Verilere göre herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, nüfus dağılımı her ile orantılı şekilde olacaktı. İstanbul'un 15 milyon olan nüfusu 2 milyon 530 bine kadar düşecek, en kalabalık il 2 milyon 697 milyon nüfusuyla Şanlıurfa olacaktı.

İSTANBUL'DA NEREDEYSE KİMSE KALMIYOR

2017 nüfus sayımına göre 15 milyon olan İstanbul nüfusu bir anda 2 milyon 530 bine düşüyor.

BİRİNCİLİĞİ ŞANLIURFA'YA KAPTIRIYOR

İstanbul, bu rakamla Türkiye'nin en kalabalık kenti ünvanını, nüfusu 2 milyon 697 milyona düşen Şanlıurfa'ya kaptırıyor.

iller

ANKARA VE İZMİR BÜYÜK NÜFUS KAYBEDİYOR

Ankara'nın nüfusu yaklaşık 3,5 milyon düşerek 2 milyona iniyor. İzmir de aynı akıbetle karşı karşıya. İzmir'in 4,2 olan nüfusu, 1,9 milyona düşüyor.

SİVAS'IN NÜFUSU 2 MİLYONA DAYANIYOR

Buna karşın, Sivas'ın nüfusu 1,9 milyona yaklaşırken, nüfusu 2 milyonun üzerine çıkan Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya gibi iller, diğer bütün büyükşehirleri geride bırakıyor.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İzmir'e başka illerden göç edip öz benliğini kaybetmiş kişiler özünüze dönün, chp zihniyeti sizi dönüştürmesin, siz chp zihniyetini dönüştürün diyeceğim de onlar seksi giyinmeden,dekolte bırakmadan yapamazlar herhalde,
@aydnmurat diğer zararlı haram kılınmış şeyleri de siz düşünün
E DOGURANLAR BELLİ..SURİYELİLERE YETİŞEMEZLER BELKİ AMA PEKTE COK FARK YOK..EGİTİM ŞART..KİMSE ALINIP KIZMASIN GERCEK BU...
Nerdeeeeeee. Keşke öyle bir dönüş olsa
nerde o günler rte sözde ilk seçildiği zamanlardaki vaatlerinde istanbul için ayrı bir özerklik vize uygulaması uygulayacaktı tabi her zamanki gibi inkar edecek hatırlatılsa üstüne bide pakistanlı afganistanlı arap suriyeli işidli pkk lı ne ararsan doldurdu
iş yok güç millet ne yapsın.....
Seçmenler;Meral'i bilerek arka planda bırakıyorlar satılık yağdanlıklar zındıkın uşakları,baştaki zındık inceyi hertürlü 2.turda yer.ama Meral 2.turda olursa Meral Başkan olur.bilerek Merali yok sayıyorlar.Oyuna gelmeyelim.Merale gelen Sağ oylar inceye 2.turda coğu gitmez ama Meral 2.tura kalırsa sol oylar merale gelır.uyanın.
seçimden önce benzini mazotu alın tavsiyem
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