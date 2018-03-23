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Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Trabzon'da geçtiğimiz gece polis aracı dereye uçmuş, 1 polis şehit olmuş, 1 polis yaralanmış, 1 polis de kaybolmuştu. Kayıp polisin arama çalışmalarına 200'ü asker, 100'ü polis katılıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde görev ifası sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Arama çalışmalarına 464 personel katılırken havadan da destek çalışmaları sürüyor.

464 PERSONEL ARIYOR

İHA'nın haberine göre sabahın erken saatlerinde derenin, denizle birleştiği yaklaşık 25 kilometrelik bir alanda arama çalışmaları sürerken çalışmalara 1 helikopter ve 4 drone da havadan destek veriyor. Arama çalışmalarına 200 kadar asker, 100 polis, Sahil Güvenlik ekiplerinden 7, Rize Deniz Polisi'nden 5, Hopa Deniz Polisi'nden 4 olmak üzere 16 dalgıç toplam 464 personel katılırken dere suyunun bulanık ve hızlı akışı arama çalışmalarını güçleştiriyor. Gün içinde su seviyesinin düşürülmesi için dere üzerinde bulunan HES kapaklarının kapatılacağı öğrenilirken, aramalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

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Trabzon polis aracı Dere asker maçka Mehmet Ayan

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