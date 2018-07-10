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"Herkese traktör alarak gelmelerini söyledim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 19:07 | Son Güncelleme

Çorlu'daki kaza yerine ilk gidenlerden Sarılar Mahalle Muhtarı Fuat Döner: - "O anki manzara anlatılamaz, çok kötü bir görüntü vardı"

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da meydana gelen tren kazasında yardıma ilk gidenler arasında yer alan Sarılar Mahalle Muhtarı Fuat Döner, kaza sonrası yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Kaza günü akşam saatlerinde muhtarlık önünde mahalle halkıyla sohbet ederken kazayı öğrendiğini, olayı öğrenir öğrenmez harekete geçtiğini ifade eden Döner, şunları söyledi:

''Saat 17.15'te bir arkadaşım aradı ve bizim bölgemizde tren kazası olduğunu söyledi. Bu sırada, kazadan yaralı kurtulan bir kişi yanımıza gelerek yardım gerektiğini söyledi.
Yaralı vatandaşa kazanın tam olarak nerede olduğunu sordum, bölgeyi bize tarif etti.
Traktör ile olay yerine gittik, o anki manzara anlatılamaz, çok kötü bir görüntü vardı.''

Kendilerinin olaydan çok kısa bir süre sonra kazanın yaşandığı bölgeye traktörle gittiğini aktaran Fuat Döner, gördüğü manzara karşısında şok yaşadığını anlattı.

Döner, hemen çevreden yardım istediğini belirterek, şöyle devam etti:

''Tren kaza yapalı daha 10 dakika olmuştu. Manzarayı görünce köyü aradım ve herkese traktör ve benzeri araçlarını alarak olay yerine gelmelerini söyledim. Kaymakam ve belediye başkanını aradım ve 'bize acil yardım lazım' dedim. Sağlık ekipleri gelmeden yaralılara biz müdahale edemedik. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, sedyelerle en yakına gelebilen ambulanslara taşıdı. O an ölü sayısını tam olarak bilmiyorduk ama yüzlerce yaralı vardı.''

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da yaralılara ve görevlilere yardım eden Sarılar Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret ederek teşekkür etti.

Yaşanan bu tür olaylarda birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Sarıkurt, ''Biz yakın dönemde çok ölüm gördük, çok acı gördük. Acı kaza sonrası devletimiz, belediyelerimiz ve vatandaşlarımız, hepimiz bütün imkanlarımızla yardımcı olmaya çalıştık. Bu kazanın nedenleri ilerleyen günlerde araştırılarak sonuçları ortaya konulacaktır.'' ifadelerini kullandı.

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Çorlu muhtar açıklama tren kazası

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