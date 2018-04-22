"Herkesin foyası ortaya çıktı, maskeler düştü"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şimdi bütün herkesin foyasının ortaya çıktığını ifade ederek, "Bütün maskeler düştü, bütün maskelerin düştüğü bir ortamda, herkesin tarafını belirlediği bir ortamda, herkesin tarafını belirleyerek birilerinin arkasına geçtiği bir ortamda Müslüman tarafsız olmaz. Bu aziz milletin evlatları tarafsız olmaz, taraf olur. Tarafımız belli, tarafımız bayrak, tarafımız vatan, tarafımız millet, tarafımız devlet ve tarafımız bu aziz milleti yeniden layık olduğu o günlere doğru hızla götürmek." dedi. Bakan Zeybekci, Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı Kültür Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, belediye başkanıyken eğitim ve kültür alanları ile ilgili planlar yaptıklarını, bunun kendisinden sonra devam ettirildiğini belirterek, millet yararına, millet menfaatine hizmetlerin devam etmesinin önemine dikkati çekti. İlk belediye başkanı olduğunda Denizli'nin manevi liderlerini bulmak için çalışma yaptıklarını dile getiren Zeybekci, şunları söyledi:

"Yani kendi kahramanlarımızı, kendi efsanelerimizi diriltmek anlamında bir yürüyüşe girdik ve ilk attığımız adım da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'ydi. Onun için 15 Mayıs gününü Denizli'de Milli Mücadele Günü ilan ettik. Denizli Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisinin müşterek kararıyla aldık bu kararı. Yine Denizli Belediyesinin kararıyla Kayalık Mahallesi'nin adını 15 Mayıs Mahallesi yaptık. İstedik ki gençler, yeni nesiller sorsun '15 Mayıs nedir' diye. İstedik ki gençler, yeni nesiller 'Müftü Ahmet Hulusi Efendi kimdir?' diye sorsun istedik. Ve amacımıza da şimdi burada ulaştığımızı sizlerle beraber, hedefimize de güçlü bir adım attığımızı görüyoruz. Müftü Ahmet Hulusi Efendi, 15 Mayıs 1919'da Yunan, İzmir'e çıktıktan 2 saat sonra bütün Denizlilileri Bayramyeri'nde toplayan bu milletin adamı, Cumhuriyet'in manevi mimarlarındandır." Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin o gün o ünlü fetvasını yayınladığını dile getiren Zeybekci, "(Düşmana karşı mücadele, her Müslüman için farz-ı ayndır) dedi. 'Bu mücadelede önce topunla, tüfeğinle, elinde ne varsa, hiçbir şey yoksa yerden üç tane taş al at düşmana' dedi. Bugün geldiğimiz noktada da düşmana taş atmak şeklinde de algılanmamalı. İşte düşmana taş atmak bu, düşmana taş atmak üniversitelerdeki laboratuvarlar, fabrikalardaki çalışmalar. Düşmana taş atmak, gençler için söylüyorum, dersine iyi çalışmak. Düşmana taş atmak, sporcular için söylüyorum, iyi spor yapmak, iyi yetişmek, iyi bir noktaya gelmek, yani bu bayrağı dalgalandırmak. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet var etmek adına bu ülkeyi ve bu milleti bırak namerde, merde bile muhtaç olmayacak noktaya götürmek. İşimizi iyi yapacağız, işimizi düzgün yapacağız, işimizi ıskalamayacağız, 'Adam sen de.' demeyeceğiz." diye konuştu.

- "Herkes tarafını belirleyecek" Necip Fazıl Kısakürek'in sözünü hatırlatan Zeybekci, şöyle devam etti: "(Bu millet için, bu memleket için, bu din için, gelecek nesiller için kim var?) denildiğinde sağına soluna, önüne arkasına bakmadan 'Ben varım' diye koşanlar inşallah bu ülkeyi ileriye götürecek. Elhamdülillah nereden nereye geldik bakın. Aralık ayında IMF'nin açıkladığı rapor ve onların raporu. Dünyanın 13. büyük ekonomisi, Avrupa'nın 5. büyük ekonomisi. 15 yılda ihracatımız milli gelirimiz... 100 liralık verginin 87 lirasını faize ödüyorduk, 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu, memur maaşlarını IMF'den borçlanıyorduk. Şimdi 10 lira, yani 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor, bu bile haramdır, bu bile gitmeyecek. Bakın şimdi bütün herkesin foyası ortaya çıktı, bütün maskeler düştü. Bütün maskelerin düştüğü bir ortamda, herkesin tarafını belirlediği bir ortamda, herkesin tarafını belirleyerek birilerinin arkasına geçtiği bir ortamda Müslüman tarafsız olmaz. Bu aziz milletin evlatları tarafsız olmaz, taraf olur. Tarafımız belli, tarafımız bayrak, tarafımız vatan, tarafımız millet, tarafımız devlet ve tarafımız bu aziz milleti yeniden layık olduğu o günlere doğru hızla götürmek."