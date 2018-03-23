Herkesin gözü önünde yaptı! Trafikte korkunç anlar

Ankara'nın trafik durumuna dair paylaşımlar yapılan 'Ankara'da Trafik Yaşam' adlı sosyal medya grubunda cinsel istismar videosu paylaşıldı. Videonun çekildiği sırada etrafta bulunanların müdahale etmemesi tepki topladı.
Ankara Esertepe'de Çambaşı Caddesi üzerindeki Mevlana Kültür Merkezi önünde kaydedildiği belirtilen görüntüde yaşlı adam kağıt toplayan çocuğun yanına geliyor. Trafikteki bir aracın içerisinden kaydedilen görüntülerde şahsın çocuğa bir şeyler söylediği ardından da eliyle göğsüne dokunduğu görülüyor.
Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, istismarcı adamın yanı sıra bir çocuğun istismara uğradığı anı görüntüleyip olaya müdahale etmeyen kişiye de tepki gösterdiler.
Kaynak: Duvar.com
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