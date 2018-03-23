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Herkesin gözü önünde yaptı! Trafikte korkunç anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 09:25 | Son Güncelleme

Ankara'da yaşlı adam, kağıt toplayan çocuğa cinsel istismarda bulundu. O sırada yoldan geçen bir sürücü, istismar anını cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Ankara'nın trafik durumuna dair paylaşımlar yapılan 'Ankara'da Trafik Yaşam' adlı sosyal medya grubunda cinsel istismar videosu paylaşıldı. Videonun çekildiği sırada etrafta bulunanların müdahale etmemesi tepki topladı.

Ankara Esertepe'de Çambaşı Caddesi üzerindeki Mevlana Kültür Merkezi önünde kaydedildiği belirtilen görüntüde yaşlı adam kağıt toplayan çocuğun yanına geliyor. Trafikteki bir aracın içerisinden kaydedilen görüntülerde şahsın çocuğa bir şeyler söylediği ardından da eliyle göğsüne dokunduğu görülüyor.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, istismarcı adamın yanı sıra bir çocuğun istismara uğradığı anı görüntüleyip olaya müdahale etmeyen kişiye de tepki gösterdiler.

Kaynak: Duvar.com

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Anahtar Kelimeler:
Ankara istismar kağıt toplayıcı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu pisliği yapan insan değil biliyoruz da bu videoyu çekerek, duruma müdahale etmeyen insan mı be?
ülkede insanlık kalmadı,barbar,kötü ve çıkarcı bir milletiz.kim ne derse desin kalitesizlik had safhada
Aynı gökyüzü altında bu kadar pislik insanla nasıl yaşıyoruz.
be günlere geldik allahim.sen bu cinsel cocuk.tacizcilerini kahr ismiyle kahret rabim ateşleri bol olsun zihniyeti bozuk karektersizler
yuh yani dışardan gören bayramda elini öper saygı gösterir yaşına diye düşünürken yapılan işlere bak bazısı diğer canlıları taciz eder bazıları çoluk çocuğa bazısı kadınlara sanırım daha eskiden internet yokken bu haberleri görmediğimiz bilmediğimiz için yaşanmadı sanıp cahil mutluluğu yaşıyorduk böyle suçlara ceza artmadıkça millete ibret olmadıkça bu haberler karşımıza çıkacak bunları normal olarak kabullenmeyip tepki koymak gerekir yaşını başını almısın çoluk çocuğa diğer canlılara dokunma sapkın emellerini uygulama söylenecek ağır sözleri yayınlamazlar .
bu haberleri vermekten zevk alıyorsunuz, sosyal patlamanın bir suçlusu da sizsiniz!!!
pis yaşlı adam
video çekeceğine müdahele edeydin bari ..duyarsız kalanda yapan kadar suçlu bence
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