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Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 15:50 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 14 yaşındaki M.İ., aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen 17 yaşındaki İ.Ç.'yi önce silahla vurdu, daha sonra hırsını alamayarak göğsünden bıçakladı. M.İ.'nin genci bıçaklarken "Tecavüzcü" diye bağırdığı iddia edildi

Cinayet, saat 13.45 sularında kentin en işlek yerlerinden biri olan İskele Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydanda İ.Ç. (17) ile karşılaşan M.İ. (14), bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.İ., belinden çıkardığı tabanca ile İ.Ç.'ye iki el ateş etti. Başından vurulan İ.Ç., kanlar içinde yere düştü. Hırsını alamayan M.İ., yerde yatan İ.Ç.'nin göğsüne ekmek bıçağı sapladı.

TESLİM OLDU

Olayı gören vatandaşların çığlığını duyan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Elindeki tabancayı yere bırakarak teslim olan M.İ., hemen etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Korku dolu bakışlar arasında 'tecavüzcü' diyerek küfreden M.İ., Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale cinayet Iskele

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