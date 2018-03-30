Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Cinayet, saat 13.45 sularında kentin en işlek yerlerinden biri olan İskele Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydanda İ.Ç. (17) ile karşılaşan M.İ. (14), bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.İ., belinden çıkardığı tabanca ile İ.Ç.'ye iki el ateş etti. Başından vurulan İ.Ç., kanlar içinde yere düştü. Hırsını alamayan M.İ., yerde yatan İ.Ç.'nin göğsüne ekmek bıçağı sapladı.
TESLİM OLDU
Olayı gören vatandaşların çığlığını duyan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Elindeki tabancayı yere bırakarak teslim olan M.İ., hemen etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Korku dolu bakışlar arasında 'tecavüzcü' diyerek küfreden M.İ., Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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