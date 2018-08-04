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'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağı ortadan kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağının ortadan kalktığı belirtilerek, "Tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları mümkün bulunmaktadır" denildi.

TİCARET Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağının ortadan kalktığı belirtilerek, "Tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları mümkün bulunmaktadır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerden alınabilecek hesap işletim ücretine ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yönetmeliğin 13’üncü maddesi 1’inci fıkrasında bu ücretin finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebileceği belirtilmiştir" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada, 06/02/2018 tarihli karar ile hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle oybirliği ile iptaline karar verilmiştir. Bu kapsamda, iptal kararları hukuki işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından Finansal Tüketicilerden Alınacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile tahsil edilebileceği hüküm altına alınan 'Hesap İşletim Ücreti'nin yasal dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları, ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgeler (dekont ve hesap ekstrası örnekleri vb.) ile uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6.860 TL’ye kadar) Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet üzerinden https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr adresli internet sitesinden müracaatta bulunmaları mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, geçmişe dönük bu ücretlerin iadelerinin sağlanması adına farklı iletişim kanallarından (kısa mesaj, telefon, e-posta vb.) tüketicilerimize ulaşarak danışmanlık hizmeti verilebileceği, tüketici hakem heyetlerinde dosya açılmasına aracı olunabileceğine ilişkin taleplere itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması, nüfus cüzdanı, kredi kartı ve adres bilgileri gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekmektedir. Bu tür durumlarla karşılaşan tüketicilerimizin konuyu Bakanlığımıza, emniyet birimlerine ve savcılıklara bildirmesi önem arz etmektedir."

Haber:Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

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